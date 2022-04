Hành trình của Reno Series: 3 năm, 7 thế hệ và sự sáng tạo không ngừng

"Ra mắt những thiết bị hoàn thiện, vào thời điểm sẵn sàng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng” là tinh thần chủ đạo của thiết bị Oppo nói chung và dòng Reno nói riêng.

“Chúng tôi chỉ ra mắt những thiết bị hoàn thiện, vào thời điểm chúng sẵn sàng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng”, chia sẻ của ông Pete Lau, Giám đốc sản phẩm Oppo toàn cầu, phần nào cho thấy tinh thần chủ đạo của các thiết bị Oppo nói chung và dòng smartphone Reno nói riêng.

Tháng 6/2019, Oppo lần đầu giới thiệu Reno Series. Theo đại diện của hãng, Reno là từ viết tắt của “renovation”, hàm ý về sự cách tân. Cái tên mang tham vọng của hãng về đổi mới trải nghiệm nhiếp ảnh và giải trí di động.

Những mẫu smartphone thuộc Reno Series là cách để hãng trao quyền cho giới trẻ tự tin sáng tạo làm nên điều khác biệt từ góc nhìn mới lạ, vượt khỏi các tiêu chuẩn và khuôn khổ thông thường.

Với tinh thần “Vượt chuẩn tầm nhìn”, ngôn ngữ thiết kế của bộ đôi Reno đầu tiên mang đậm tinh thần đổi mới với camera trượt “vây cá mập” đầu tiên trên thị trường. Cấu trúc camera này chỉ mất 0,8 giây để nâng lên hoặc hạ xuống. Mặt lưng được gia công bằng kính kết hợp kim loại, mang đến sự liền mạch và sang trọng.

Trên thế hệ Reno đầu tiên, Oppo ghi dấu ấn về nhiếp ảnh di động với khả năng zoom hybrid 10x. Đây cũng là những smartphone đầu tiên có camera siêu zoom tại thời điểm ra mắt.

Máy trang bị cảm biến Sony IMX586 độ phân giải 48 MP khẩu độ f/1.7, camera góc rộng 8 MP và camera tele 13 MP. Bằng cách sử dụng tất cả ống kính cùng lúc, Oppo Reno có phạm vi tiêu cự ấn tượng 16-160 m, bắt trọn khoảnh khắc cả trong môi trường thiếu sáng, mang đến bức ảnh giàu chi tiết.

Chỉ 4 tháng sau, Oppo tiếp tục ra mắt Reno2 Series với thông điệp “Đa chiều sáng tạo”. Với mong muốn mang đến cho người dùng trẻ một thiết bị thông minh, cho phép họ khám phá những góc nhìn đa chiều trong cuộc sống, Oppo gọi thế hệ Reno mới là smartphone sinh ra cho Millennials - những cá tính theo đuổi sự sáng tạo, độc nhất và không trùng lặp.

Bộ đôi smartphone nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động với cụm 4 camera sau và loạt tính năng chụp ảnh, quay video đa dạng. Trong đó, đáng chú ý nhất là chế độ zoom lai 5x và zoom số 20x bắt trọn chủ thể ở bất kỳ khoảng cách nào.

Chế độ chụp đêm cũng được cải tiến thành siêu chụp tối (Ultra Dark Mode), mang đến những bức ảnh rõ nét cả khi chụp trong môi trường ánh sáng yếu. Quay video trên Reno2 cũng trở nên mượt mà hơn nhờ khả năng siêu chống rung (Ultra Steady Mode).

Cùng các tính năng ấn tượng khác như chụp và quay video góc rộng, xóa phông, chụp ảnh macro…, camera trên Reno2 Series là lăng kính sáng tạo đa chiều, cởi bỏ giới hạn trong sáng tạo, giúp người trẻ khai phá bản thân lẫn những điều thú vị xung quanh.

2020 là một năm thành công của Reno Series với 3 thế hệ mới, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình trong định vị sứ mệnh của dòng điện thoại này. Cũng trong năm này, triết lý “Technology for mankind, kindness for the world” (tạm dịch: Công nghệ vì con người - Tử tế vì thế giới) trở thành kim chỉ nam của Oppo trong mọi hoạt động. Theo đó, hãng luôn lấy người dùng làm trung tâm, mang đến những đổi mới tích cực thông qua loạt thiết bị công nghệ của mình, đặc biệt là thế hệ Reno.

Tháng 5/2020, Reno3 Series được xem là màn trở lại ấn tượng của “chuyên gia selfie” khi Oppo đưa tính năng selfie đêm lên cụm camera trước có độ phân giải lớn nhất thị trường thời điểm đó là 44 MP. Với việc tăng cường thuật toán làm đẹp AI lẫn chế độ siêu chụp tối (Ultra Dark Mode), selfie trong bóng tối không còn là thách thức với những người trẻ thích yêu thích chụp ảnh ban đêm.

Song song việc nâng cao trải nghiệm selfie, Oppo cũng chú trọng cải tiến hệ thống camera chính. Bộ tứ camera trên Reno3 Series gồm camera chính 48 MP, ống kính tele 13 MP, camera góc rộng 8 MP và cảm biến đơn sắc 2 MP. Điểm nhấn trên hệ thống camera này là tính năng Ultra Clear Image cho phép chụp những bức ảnh sống động, giàu chi tiết với độ phân giải 108 MP.

Không chỉ nâng cấp mạnh mẽ chất lượng ảnh selfie trên smartphone, Reno3 Series mà còn mang đậm dấu ấn thẩm mỹ. Theo đó, Oppo kết hợp “tượng đài thời trang châu Á” Prof. Jimmy Choo ra mắt bộ sưu tập ốp lưng lấy cảm hứng từ hoa sen, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Sau gần một năm ra mắt thị trường, Reno dần trở thành một trong những cái tên được chờ đợi nhất, bởi mỗi thế hệ Reno mới đều mang đến tính năng camera hiện đại, đón đầu xu hướng.

Khi đã làm tốt vai trò “Chuyên gia selfie”, Oppo nhận ra nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống dần được người dùng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là chân dung. Đó là lý do hãng thay đổi định vị của dòng Reno sang “Chuyên gia chân dung”, phát huy thế mạnh kỹ thuật của Oppo trong xử lý hình ảnh và công nghệ AI.

Tháng 8/2020, Oppo giới thiệu Reno4 Series cùng thông điệp “Tôi nổi bật, tạo khác biệt”. Sự khác biệt mà Oppo tạo ra trên thế hệ Reno mới đến từ camera AI 48 MP và tính năng chân dung màu AI. Chủ thể nổi bật trên hậu cảnh đơn sắc trở thành một trong những kiểu chụp được giới trẻ hưởng ứng nhiều nhất thời điểm đó, từ ảnh chân dung streetstyle đến ảnh #OOTD thời trang.

Ngoài loạt tính năng nhiếp ảnh mới, tại thời điểm ra mắt, Reno4 Pro còn là một trong những smartphone thương mại có tốc độ sạc nhanh nhất thị trường khi trang bị viên pin 4.000 mAh cùng công nghệ SuperVOOC 2.0 công suất 65 W, có thể sạc đầy chỉ trong 36 phút. Trong khi đó, Reno4 có dung lượng pin 4.015 mAh, đi cùng công nghệ sạc nhanh VOOC 4.0 30 W, có thể sạc từ 0% đến 50% chỉ 20 phút và sạc đầy trong 57 phút.

Những bức ảnh chân dung tôn vinh cá tính và vẻ đẹp riêng biệt, rút ngắn thời gian chờ sạc, để người dùng có thêm thời gian trải nghiệm cuộc sống, hay tính năng hiện đại gói gọn trong thiết kế gọn nhẹ, thời trang, là cách Oppo hiểu giới trẻ cần gì ở một chiếc điện thoại thông minh.

Oppo “chốt hạ” năm 2020 bằng sự xuất hiện của Reno5 trong thiết kế hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên hãng giới thiệu phiên bản màu bạc đa sắc trên dòng Reno. Với quy trình gia công mặt lưng quang phổ kim cương (Diamond Spectrum), phiên bản bạc đa sắc tạo hiệu ứng thị giác độc đáo khi liên tục thay đổi màu sắc từ các góc nhìn. Kết hợp hiệu ứng Reno Glow độc đáo, các chi tiết trên mặt lưng Reno5 lấp lánh tựa hàng nghìn viên kim cương nhỏ li ti.

Reno5 cũng là một trong những smartphone có camera thú vị nhất thị trường tại thời điểm ra mắt. Tính năng hoàn toàn mới video phơi sáng kép (AI Mixed Portrait) trở thành bảo bối của những ai yêu thích quay vlog. Video phơi sáng kép đem lại hiệu ứng độc đáo khi có thể ghép một đoạn video chân dung lên một video cảnh nền khác. Giới trẻ có thể thỏa sức sáng tạo ảnh đại diện chuyển động hoặc tạo tin (story) nghệ thuật trên mạng xã hội nhờ tính năng video mới lạ này.

Với Reno5 và thông điệp “Cùng hình dung khoảnh khắc cuộc sống”, Oppo đã tiến thêm một bước lớn trong nhiếp ảnh di động khi tích hợp đa dạng chế độ chụp ảnh, quay video ứng dụng AI, không chỉ cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo, mà còn giúp lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Nếu Reno4 Series là công cụ để giới trẻ thể hiện cá tính, phong cách riêng qua những bức ảnh chân dung màu AI lạ mắt, Reno5 ghi lại mọi vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh, thì Reno6 Series chính là lăng kính lưu giữ mọi cung bậc cảm xúc của mỗi người.

Oppo cho rằng tất cả cảm xúc, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, luôn hiện hữu hay chưa từng bộc lộ, đều đáng giá khi đại diện cho những cá tính riêng. Với thông điệp “Mỗi cảm xúc, một chân dung”, thế hệ Reno mới được trang bị loạt tính năng chụp ảnh, quay video hiện đại như chân dung Bokeh Flare, chụp nhanh siêu nét, bảng màu AI, video làm đẹp chân dung, video khóa nét chủ thể… Qua đó, Oppo mong muốn mang đến không chỉ là công nghệ, mà còn là lăng kính giúp mỗi người lưu giữ chân dung chân thật nhất của chính mình.

Kết thúc 2021, hành trình của Reno Series dừng lại ở 6 thế hệ. Trong 2 năm, mỗi lần ra mắt là một lần Oppo truyền cảm hứng sống hết mình cho người trẻ, biến những thiết bị công nghệ trở thành chất xúc tác trong hành trình sáng tạo và khẳng định dấu ấn cá nhân của mỗi người.

Khi sự sáng tạo không có giới hạn, cuộc sống không ngừng chuyển động, trải nghiệm liên tục thay đổi, yêu cầu của giới trẻ về smartphone cũng trở nên khắt khe hơn. Khi hầu hết điện thoại thông minh đều có thiết kế gọn nhẹ, thời trang, nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cấu hình cao, pin bền bỉ, các hãng công nghệ phải làm gì trên thế hệ smartphone tiếp theo để đáp ứng thị hiếu tập khách hàng trẻ - những người thích sáng tạo, tự do thể hiện cá tính, không chấp nhận sự rập khuôn?

Với Reno7 Series 5G, Oppo tiếp tục ghi dấu ấn thiết kế đặc trưng của dòng Reno với quy trình thiết kế mặt lưng Oppo Glow trang bị trên tất cả phiên bản. Nổi bật nhất là Reno7 Z 5G bạc cầu vồng và Reno7 5G xanh sao băng.

Reno7 Z 5G tạo ra hiệu ứng óng ánh với các màu sắc biến đổi liên tục trên mặt lưng, từ đỏ, vàng, xanh lá đến bạc, mang đến hiệu ứng thị giác mới mẻ và bắt mắt. Trong khi đó, Reno7 5G sử dụng quy trình LDI tạo hình bằng laser để khắc 1,2 triệu vệt sao băng với độ mảnh 20 µm, tạo ra cơn mưa sao băng ngay trên mặt lưng điện thoại.

Hiểu rằng trở thành phiên bản độc nhất là khao khát của người trẻ hiện đại, Oppo biến Reno7 Series 5G thành công cụ để giới trẻ chạm vào sự khác biệt của chính mình, thông qua tính năng viền sáng kép hoàn toàn mới.

Khi có thông báo đến hoặc đang sạc pin, viền sáng kép xung quanh cụm camera chính sẽ sáng lên đồng thời hoặc nhấp nháy theo 4 màu sắc. Reno7 Series 5G là những smartphone đầu tiên trang bị tính năng này trong phân khúc tầm trung - cận cao cấp.

Với thiết kế gọn nhẹ, mặt lưng chuyển màu độc đáo cùng viền sáng kép mới lạ, Reno7 Series 5G có thể trở thành bạn đồng hành lý tưởng cùng người dùng khám phá mọi hành trình, bất kể bạn là ai, đang diện outfit nào, hay yêu thích màu sắc gì.

Tiếp tục sứ mệnh cỗ vũ người trẻ sống hết mình, khai phá những giới hạn mới của bản thân, Oppo tận dụng thế mạnh trong lĩnh vực AI, trang bị cho Reno7 Series 5G loạt tính năng chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp.

Với những tính năng chân dung Bokeh Flare tích hợp cho cả chụp ảnh và quay video, thế hệ Reno mới nhất trở thành studio thu nhỏ trong tầm tay, cho phép giới trẻ ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ.

Các thuật toán xử lý của Oppo mang đến hình ảnh và video sắc nét, màu sắc tự nhiên, chân thực mà không cần máy ảnh DSLR khẩu độ lớn hay quá trình hậu kỳ phức tạp. Nhờ đó, dù là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vlogger tài năng hay đơn giản chỉ là người yêu thích chụp hình, bạn đều dễ dàng thể hiện cá tính qua những bức ảnh sáng tạo từ lăng kính Reno7 Series 5G.

Oppo cũng lần nữa thể hiện rõ triết lý “Công nghệ vì con người - Tử tế vì thế giới” thông qua thế hệ Reno mới nhất. Hãng liên tục nâng cấp cả về tính năng lẫn cấu hình của thiết bị, mang đến những chiếc smartphone tốt nhất tại thời điểm ra mắt, đáp ứng đa dạng thị hiếu và nhu cầu của giới trẻ, thậm chí trước cả khi người dùng biết họ cần gì.

Bộ đôi Reno7 Series 5G là hai mẫu điện thoại đầu tiên của Oppo đạt hạng A chứng nhận độ mượt trong 36 tháng do TUV SUD cấp. Song song đó, việc trang bị chipset kết nối 5G, công nghệ mở rộng RAM đến 5 GB và hệ điều hành ColorOS 12 mới nhất cũng giúp tối ưu trải nghiệm người dùng.

Bước sang năm thứ 3, Reno Series dần trở thành một trong những smartphone gắn liền với giới trẻ. Những cải tiến thú vị trên Reno7 Series 5G không chỉ thể hiện chiến lược định vị Reno trở thành “Chuyên gia nhiếp ảnh chân dung”, mà còn là cách trao quyền cho người trẻ cất lên tiếng nói riêng, tự do sáng tạo thông qua những sản phẩm nghệ thuật.

Hành trình Reno Series vẫn tiếp tục cùng định vị "Chuyên gia chân dung". Nhiếp ảnh di động sẽ mang những trải nghiệm mới mẻ nào cho người dùng? Các thế hệ Reno tiếp theo với tinh thần sáng tạo và đổi mới không ngừng sẽ là câu trả lời.