Hành trình biến hóa của nàng tiên cá

Bộ phim được biên kịch, đạo diễn và sản xuất bởi Ron Clements cùng John Musker. Với kinh phí khoảng 40 triệu USD , tác phẩm kiếm được số tiền khổng lồ lên tới hơn 211 triệu USD . Đặc biệt, hình tượng nàng tiên cá dễ thương với nước da trắng, mái tóc đỏ bồng bềnh và đôi mắt xanh to tròn được rất nhiều khán giả yêu thích. Nhân vật được lồng tiếng bởi Jodi Benson, một nữ diễn viên sân khấu kịch. Sau The Little Mermaid (1989), phiên bản Ariel này tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác, chẳng hạn The Little Mermaid 2: Return to the Sea, Little Mermaid: Ariel’s Beginning và cả phiên bản truyền hình năm 1992. Ảnh: Smithsonian Magazine.