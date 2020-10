Hành Or bại trận và chiến thắng liên tiếp của đội Karik

Từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Rap Việt, song màn thi triển rap ở vòng Bứt phá của Hành Or đã hoàn toàn bại trận trước RPT MCK và Tlinh.

Hành Or bị loại ở Rap Việt Hành Or là thí sinh được kỳ vọng trong đội Binz. Tại vòng Bứt phá Rap Việt, nam rapper có màn trình diễn thiếu nổi bật, đánh mất tấm vé vào vòng Chung kết.

Vòng Bứt phá của Rap Việt bước sang tập thứ ba vào tối 24/10. Trước đó, với 3 bảng đấu A, B và C, chương trình đã tìm ra ba gương mặt vào vòng Chung kết: Dế Choắt (đội Wowy), Thành Draw (đội Binz) và GDucky (Karik). Riêng đội Suboi chưa có quân cho cuộc đấu cuối cùng.

Trong bảng đấu D lần này với bốn gương mặt: RPT MCK, Tlinh, Hành Or và F, hai giám khảo là Rhymastic và JustaTee chọn chủ đề khá thú vị: Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao.

Bảng đấu D ở vòng Bứt phá.

Cuộc đấu của RPT MCK và Tlinh

Một điểm hiếm gặp ở bảng đấu D là sự tham gia của RPT MCK (Karik) và Tlinh (Suboi). Tuy nhiên, cả hai cho biết dù kết quả thế nào thì họ vẫn có cảm giác của người chiến thắng.

RPT MCK chọn câu thành ngữ “Giàu vì bạn, sang vì vợ” với sự hỗ trợ biểu diễn của RPT Gonzo, 16 Typh và Thành Draw. Nam thí sinh vẫn phát huy thế mạnh rap melody (giai điệu). Ngoài ra, anh cũng đảm bảo được kỹ thuật chơi chữ (word play) và punchline (câu rap có mục tiêu, được ví như cú đấm uy lực của võ sĩ trên sàn đấu).

Một vài câu khá bắt tai như: “Ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con” và đặc biệt là “Nhà nào mà chả có...mái”. Xem thí sinh của Karik trình diễn, Binz thốt lên: “Em làm vậy là chết Hành Or của anh rồi, anh không biết nói gì hơn”. Suboi cũng khen ngợi: “Đây mới là chất của MCK mà mọi người cần phải thấy từ trong ra ngoài”.

Trong khi Rhymastic chia sẻ: “Thật sự khả năng chuyển đổi flow, chuyển đổi melody làm thay đổi trạng thái khán giả của em được dàn dựng rất chuyên nghiệp và đậm tính hip hop”. Karik tiếp lời: “Karik rất vui khi hôm nay MCK được là chính mình không phải tiết chế bất cứ điều gì. Đây là một MCK chất nhất mà Karik từng chứng kiến”.

Dù nhận được nhiều khen ngợi, thực sự MCK gây ấn tượng hơn cả về chất giọng, trong khi flow và ca từ được kỳ vọng có thể tốt hơn những gì đã diễn ra.

Tham gia bảng đấu, Tlinh trình diễn bản rap Mặc sự đời với câu thành ngữ “Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Cô mãnh liệt hơn thường thấy và chơi rap melody khá tốt. So với Tlinh của hai vòng trước là Chinh phục và Đối đầu, lần này thí sinh của Suboi thực sự lột xác.

Giám khảo JustaTee bày tỏ: “Tiết mục hôm nay của em đã lột xác hơn những gì mà em từng mang đến cho Rap Việt”. Rhymastic cho rằng: “Thế mạnh của TLinh là delivery (thi triển rap) rất hay, từ cách em phát âm đến sử dụng flow, từ nhấn nhá vào từng câu chữ đến body languge (ngôn ngữ cơ thể) của em khi thể hiện trên sân khấu đều rất chuyên nghiệp. Đây là lợi thế giúp em tiến sâu và dễ dàng chinh phục trái tim mọi người”.

Những khen ngợi của đội ngũ “cầm cân nảy mực” phần nào chứng tỏ bàn tay đào tạo của Suboi, nhất là khâu tư vấn chọn chủ đề và tham gia góp ý kỹ thuật.

Karik tiếp tục có thêm MCK vào Chung kết.

Hành Or bại trận, F tiến bộ

Hành Or từng được đánh giá là một thí sinh mạnh. Bảng D vốn được coi là “bảng đấu tử thần” vì có sự tham gia của nam rapper và một vài gương mặt thiện chiến khác. Song, những gì Hành Or mang đến vòng Bứt phá tiếp tục gây thất vọng như vòng Đối đâu, không khác.

Trên nền nhạc và tempo nhanh, Hành Or thi triển bản rap Có chí thì nên. Karik và Wowy dành những khen ngợi song cũng góp ý thẳng thắn rằng học trò Binz cần bứt phá hơn. Thực tế, trong một verse (đoạn) của bài này, Hành Or đã sử dụng lại chất liệu cũ, flow cũ.

Binz sau đó trải lòng: “Anh biết đằng sau màn trình diễn này là rất nhiều công sức của em và ở đây chỉ có anh nhìn thấy điều đó rõ nhất. Anh muốn em biết là anh tôn trọng điều đó”.

Rhymastic tiếp lời: “Từ đầu chương trình đến giờ em luôn là một người mà khi xuất hiện trên sân khấu có thể làm màn trình diễn lan tỏa đến mọi người xung quanh, khả năng giữ nhịp của em rất tốt và anh hy vọng là em sẽ phát huy điều đấy”.

Về phía F, anh vốn không được đánh giá là một thí sinh mạnh của bảng đấu nhưng rõ ràng đã mang đến nhiều bất ngờ. F dự thi với bản rap Trăm nghe không bằng thấy để chứng minh thực lực. Đáng chú ý là F đã xin Touliver sử dụng beat riêng thay vì beat do giám đốc âm nhạc chuẩn bị. Đây là điều hiếm gặp ở Rap Việt.

Dù ở 2 vòng trước, F chưa thật sự tạo được ấn tượng mạnh với khán giả, đến vòng Bứt phá, nam thí sinh khiến nhiều người có góc nhìn khác.

Karik nhận xét: “Thật sự F đã bùng nổ so với vòng trước, làm chủ sân khấu rất tốt”. Giám khảo Rhymastic cũng khen ngợi sự chỉn chu trong âm nhạc lần này của F.

Kết thúc bảng đấu, kết quả bình chọn là 2 - 4 lần lượt thuộc về TLinh và RPT MCK. Như vậy, RPT MCK trở thành rapper thứ hai từ đội Karik sở hữu tấm vé vào Chung kết Rap Việt. Hành Or và F không nhận được phiếu nào.

Sự bại trận của Hành Or là một tiếc nuối do anh từng được kỳ vọng là quán quân của chương trình. Với việc Hành Or bị loại, MCK đi tiếp, Karik hiện là đội đã có hai thí sinh vào Chung kết Rap Việt, trong khi Suboi chưa có ai.

Tage phát huy kỹ thuật gieo vần ba.

Tage và Gonzo ngang tài ngang sức

Tập 3 của vòng Bứt phá cũng phát sóng một phần của bảng E với màn trình diễn của RPT Gonzo và Tage. Tage nói với Suboi trước trận đấu: “Điều mà em cảm nhận rõ rệt nhất, khiến cho mình nghĩ đến nhiều nhất đó chính là Gonzo”. Suboi trấn an: “Không được. Em là gà chiến của đội, em phải chiến hơn như vậy".

Sử dụng thành ngữ “Đầu đội trời chân đạp đất”, Tage nhận về những khen ngợi. Wowy nói: “Màn trình diễn rất ấn tượng về cách thể hiện. Điều này, Wowy nghĩ chỉ có Suboi mới làm được”. Karik tiếp lời: “Tage mang đến phong thái rất bình tĩnh. Flow của Tage hôm nay biến hóa, anh thấy sự đầu tư của Tage trong bài này rất nhiều”.

Trong khi Rhymastic khen thí sinh về kỹ thuật vần ba, song, hạn chế là hơi dễ đoán với dân chuyên nghiệp.

Trái ngược với sự lo lắng của Tage, RPT Gonzo cho rằng E là bảng đấu thú vị. Anh rap bản Thầy Nam với câu “Không thầy đố mày làm nên”. Trên beat old school, RPT Gonzo nhập vài thầy giáo, ấn tượng với câu: “Không có thầy ta đố mày làm nên, nhưng trò ngoan thì không nên làm cho thầy phải đố”.

Giám khảo JustaTee nhận xét: “Lần đầu tiên, anh được chứng kiến một hình ảnh người thầy vừa ngạo nghễ mà vừa thuyết phục như thế này. Em chỉ cần mang đến đây một bản old school nhưng đã phá vỡ âm nhạc hiện đại trong đầu anh".

Còn giám khảo Rhymastic tiếp lời: “Anh rất thích màu sắc old school của em, nó rất hợp với em. Nó cũng là sân khấu để em có thể trình diễn tất cả khả năng gieo vần của mình”.

Dù vẫn còn hai thí sinh nữa, song bảng E thực tế là cuộc đua tài của Gonzo và Tage. Ai chiến thắng cũng được cho là xứng đáng.