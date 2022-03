Hành động, giả tưởng nở rộ trong phim Việt

Thể loại hành động, giả tưởng đang phát triển tại ngành công nghiệp phim ảnh Việt Nam cùng nhiều dự án triển vọng.

Để bắt kịp xu hướng thưởng thức phim ảnh của khán giả, phim Việt ngày nay không ngừng đa dạng hóa. Bên cạnh loạt thể loại phổ biến khác, hành động, giả tưởng tỏ ra không hề kém cạnh.

Chìa khóa trăm tỷ và Nghề siêu dễ

Nhờ thành công của Chị 13: 3 ngày sinh tử, Võ Thanh Hòa trở thành đạo diễn có phim đạt doanh thu hơn trăm tỷ trẻ nhất Việt Nam.

Trên đà phát triển, "cậu trai bỏ nhà đi bụi" của Cánh đồng bất tận đã hoàn thành bộ phim hành động thứ hai mang tên Chìa khoá trăm tỷ. Đây là bản remake của Key Of Life - bộ phim Nhật Bản khá thành công, từng được Hàn Quốc làm lại với tên gọi Luck-key.

Chìa khóa trăm tỷ là bộ phim làm lại từ tác phẩm Key Of Life.

Tuy nhiên, qua nhiều cái tên như Bệnh viện ma, Ông ngoại tuổi 30, Hoán đổi và Chị 13 phần 2, phim của Võ Thanh Hòa chỉ đạt chất lượng trung bình, thường bị cho là "ăn may".

Tại Chìa khóa trăm tỷ, Võ Thanh Hòa tiếp tục hợp tác cùng ê-kíp và 3 diễn viên chính của dự án trước là Thu Trang, Kiều Minh Tuấn và Anh Tú. Có thể thấy đạo diễn sinh năm 1989 có lựa chọn khá an toàn, khó tạo ra đột phá dù bộ phim được quảng cáo là đầu tư nhiều vào yếu tố hành động.

Chìa khoá trăm tỷ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Dù vươn lên vị trí dẫn đầu, thu về hơn 70 tỷ đồng , dự án khó đạt doanh thu trăm tỷ do hơn 35% lượng rạp tại miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, không mở cửa hoạt động vì dịch Covid-19 tại thời điểm đó.

Không lâu sau thành công của Chìa khoá trăm tỷ, Võ Thanh Hòa nhanh chóng bắt tay cùng Thu Trang để thực hiện Nghề siêu dễ - phiên bản làm lại của một trong những phim Hàn ăn khách nhất mọi thời đại là Extreme Job. Dàn diễn viên chính của phim bao gồm Hứa Vĩ Văn, Quang Tuấn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Huỳnh Phương, Tiến Luật, Thanh Mỹ, Vũ Ngọc Anh…

Hiện tại, phim đã hoàn thành quá trình ghi hình và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4-1/5. Xét đến độ khó và quy mô tác phẩm, cộng thêm cái bóng thành công quá lớn của bản gốc, chắc chắn dự án đòi hỏi nhiều sự đổi mới từ Võ Thanh Hòa và Thu Trang.

578 phát đạn của kẻ điên

Ngay từ khi công bố, 578 phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng đã thu hút chú ý. Bộ phim với sự góp mặt của Hoa hậu H’Hen Niê cùng siêu mẫu quốc tế gốc Việt Jessica Minh Anh.

578 phát đạn của kẻ điên được xem như một trong số dự án nổi bật nhất năm.

Phần hành động của phim do đạo diễn Oh Sea Young cầm trịch. Ông từng tham gia thực hiện nhiều bom tấn Hàn Quốc và Hollywood như Avengers: Age of Ultron (Avengers: Đế chế Ultron), Snowpierce (Chuyến tàu băng giá)... Ngoài ra, ông còn là giám đốc của LHP hành động và võ thuật quốc tế Chungju. Thế nên, teaser phim gây ấn tượng bởi phần hành động đẹp mắt, mang không khí hồi hộp và gợi mở câu chuyện hấp dẫn.

Tuy nhiên, đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng tại làng phim Việt, đặc biệt trong lĩnh vực phim thương mại. Tuy còn khó để đánh giá về khả năng đột phá của 578 phát đạn của kẻ điên, khán giả kỳ vọng đây là sản phẩm chỉn chu, ít nhất về phần nghe nhìn. Phim dự kiến ra rạp ngày 25/3.

Thanh Sói và Vinaman

Cú nổ phòng vé Hai Phượng với thành tích 200 tỷ đồng (cộng dồn doanh thu trong nước và quốc tế) đánh dấu thành công hiếm thấy của phim hành động Việt sau nhiều tác phẩm thua lỗ trước đó.

Do vậy, không lạ khi nhân vật phản diện chính Thanh Sói được Ngô Thanh Vân lựa chọn để làm phim riêng về thời trẻ. Đây là lần thứ hai "đả nữ" ngồi ghế đạo diễn sau Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Vai chính được giao cho Đồng Ánh Quỳnh, gương mặt trẻ từ cuộc thi người mẫu, cùng Tóc Tiên, Rima Thanh Vy, Thuận Nguyễn và Song Luân.

Quay lại thời điểm Tấm Cám: Chuyện chưa kể ra mắt, dù tác phẩm nhận nhiều lời khen, kỹ năng đạo diễn của Ngô Thanh Vân ít khi được đề cập đến. Thay vào đó, Ngô Thanh Vân thường được đánh giá cao hơn về khả năng sản xuất, quản lý dự án đi đúng hướng. Do vậy, Thanh Sói ẩn chứa nhiều yếu tố gây bất ngờ.

Nhân vật phản diện Thanh Sói của Hai Phượng được Ngô Thanh Vân lựa chọn để làm phim riêng.

Trong các phim trước, Ngô Thanh Vân luôn chọn những gương mặt ăn khách nhằm đảm bảo một phần đầu ra cho dự án. Tuy nhiên, Đồng Ánh Quỳnh không phải ngôi sao có danh tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh. Lựa chọn có phần "liều lĩnh" của Ngô Thanh Vân đã làm tăng sự trông chờ của khán giả. Thanh Sói dự kiến ra mắt vào tháng 4/2022.

Bên cạnh Thanh Sói, Ngô Thanh Vân còn thực hiện dự án giả tưởng siêu anh hùng Vinaman do Việt Max làm đạo diễn. Hiện tại, gương mặt nam chính của bộ phim vẫn chưa được công bố.

Có vẻ dự án đang chỉ ở giai đoạn tiền kỳ, và sau khi Thanh Sói được trình chiếu, ngôi sao Dòng máu anh hùng mới bắt đầu triển khai thực hiện Vinaman.

Loạt dự án của Trương Ngọc Ánh

Ngoài Ngô Thanh Vân, Việt Nam vẫn còn một "minh tinh" dành nhiều tâm huyết cho dòng phim hành động, đó chính là Trương Ngọc Ánh.

Sau bộ phim Hương ga ra mắt năm 2015, Trương Ngọc Ánh và hãng sản xuất của cô cho ra đời nhiều sản phẩm kém khởi sắc như Vệ sĩ Sài Gòn, Truy sát, Sắc đẹp ngàn cân… Loạt dự án cô công bố sau đó đa phần đều biệt tăm biệt tích.

Đầu năm 2017, Trương Ngọc Ánh công bố dự án Bông hồng lửa, tác phẩm dựa trên cuộc đời của Nguyễn Thị Huệ, nữ tù thoát chết nhờ tự thụ thai trong trại giam. Cuối năm 2017, cô thông báo thực hiện bom tấn Sơn Tinh - Thuỷ Tinh hợp tác cùng đạo diễn Victor Vũ. Năm 2020, cô tiếp tục giới thiệu siêu phẩm huyền sử Trưng Vương (She-Kings) và phần phim nối tiếp của Hương Ga.

Các dự án phim hành động của Trương Ngọc Ánh đều khá im ắng.

Tuy nhiên, đến nay, cả bốn tựa phim đều bặt vô âm tín. So với từng bước đi chậm mà chắc của Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh dường như đang đuối sức trước tham vọng của mình. Cả 4 dự án kể trên đều thuộc dòng phim hành động, giả tưởng và đòi hỏi kinh phí khủng.

Quỳnh Hoa nhất dạ

Dù xuất hiện trong nhiều phim ăn khách, siêu mẫu Thanh Hằng chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Gần cuối năm 2020, "chị đại" làng catwalk công bố Quỳnh Hoa nhất dạ, bộ phim dã sử giả tưởng xoay quanh nhân vật chính là Hoàng hậu Dương Vân Nga.

Tuy nhiên, sau khi loạt hình ảnh đầu tiên được tung ra, phục trang do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện ngay lập tức gây tranh cãi vì nghi vấn lấy ý tưởng trang phục cung đình Mãn Thanh Trung Quốc. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn sớm lên tiếng về vụ việc. Tầm vóc lớn của Quỳnh Hoa nhất dạ đã phần nào được khẳng định qua cách nhà sản xuất tiếp cận khán giả.

Dù vậy, phim do Thanh Hằng đóng vai chính kiêm sản xuất chỉ vừa mới khởi động sau hơn một năm đánh tiếng. Hiện tại, theo chia sẻ từ nhà sản xuất, phim đã hoàn tất tuyển chọn diễn viên và đang trong quá trình tiền kỳ, lựa chọn bối cảnh quay phim hùng vĩ tại miền Bắc.

Quỳnh Hoa nhất dạ vướng tranh cãi liên quan tới trang phục.

Loạt dự án triển vọng

Thông tin về bộ phim quen thuộc với tuổi thơ thế hệ 7X-8X, Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống, được thực hiện phiên bản Việt bởi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xuất hiện từ tháng 9/2016.

Sau đó, dự án dần trôi vào quên lãng. Tuy vậy, trong teaser tung ra vào cuối năm 2021, có thể thấy Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống đã chuyển sang cho đạo diễn Hàm Trần thực hiện và hoàn tất quá trình ghi hình. Hiện bộ phim thực hiện hậu kỳ. Tác phẩm dự kiến đổ bộ rạp phim trong tháng 3 nhưng mới rời lại lịch.

Bên cạnh đó, dòng phim hành động còn một dự án đã hoàn thành phần quay hình, đó là Biệt đội hot girl do đạo diễn Vĩnh Khương, người được biết đến với bộ phim Ma nữ báo thù ra mắt năm 2016, thực hiện.

Đây là phim cuối cùng mà cố NSND Hoàng Dũng góp mặt. Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có Nguyễn Trần Duy Nhất, Hữu Vi, Hoàng Sơn… Phim được quay ở 5 quốc gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Myanmar, Malaysia và Indonesia, huy động gần 1.000 diễn viên lớn nhỏ cho các cảnh quay hoành tráng.

Cách đây không lâu, Timothy Linh Bùi - nhà sản xuất từng đứng sau Chị chị em em, Âm mưu giày gót nhọn, Cô hầu gái - công bố casting cho phim điện ảnh Day Dreamers, tác phẩm xoay quanh hình tượng ma cà rồng. Bộ phim do Timothy Linh Bùi làm đạo diễn. Đây được xem là dự án lớn khi kết hợp nhiều thể loại, cho thấy nỗ lực và mạo hiểm của nhà làm phim qua việc khai thác nội dung hiếm khi được phim Việt đụng đến.

Hành động, giả tưởng vẫn là một trong số thể loại khó thực hiện tại Việt Nam bởi chi phí sản xuất cao nhưng dễ gặp rủi ro khi ra rạp. Tuy nhiên, với các dấu ấn gần đây như Hai Phượng hay Chìa khoá trăm tỷ, bên cạnh đó là số lượng dự án triển vọng đông đảo, dòng phim này hứa hẹn sớm nở rộ vào thời kỳ hậu dịch.