Hàng trăm cảnh sát phong tỏa trụ sở Công ty F88 ở TP.HCM

Sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM.