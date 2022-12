Hàng trăm cảnh sát được huy động tại nơi Jin (BTS) nhập ngũ

Hơn 270 nhân viên cảnh sát được huy động đến Trung tâm Huấn luyện Tuyển dụng Chủ chốt của Sư đoàn Bộ binh 5 tại Yeoncheon, Gyeonggi-do. Đây là nơi Jin nhập ngũ vào chiều 13/12.

Ngày 13/12, tờ Maekyung đưa tin Jin (tên thật Kim Seok Jin) của nhóm BTS chính thức nhập ngũ. Nam ca sĩ gia nhập Trung tâm Huấn luyện Tuyển dụng Chủ chốt của Sư đoàn Bộ binh 5 tại Yeoncheon, Gyeonggi-do. Trải qua quá trình huấn luyện quân sự cơ bản trong 5 tuần, Jin chính thức trở thành người lính tại ngũ trong quân đội. Ngày xuất ngũ dự kiến ​​là 12/6/2024.

Theo Maekyung, trung tâm huấn luyện có bãi đậu xe riêng cho những người mới nhập ngũ. Do đó, Jin và các thành viên BTS đi qua cổng vào của trung tâm bằng ôtô thay vì dừng lại chào người hâm mộ. Trước khi Jin nhập ngũ, công ty quản lý của BTS là Big Hit Music yêu cầu người hâm mộ không đến trung tâm với lý do an toàn.

Hình ảnh đầu tiên của Jin trong quân ngũ. Ảnh: Maekyung, Celuvmedia.

Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ vẫn đến tiễn thần tượng bất chấp trời lạnh giá, có tuyết rơi. Họ mang theo banner để chúc sức khỏe Jin cũng như các binh sĩ. Các tấm banner được treo khắp trung tâm huấn luyện.

Quân đội, cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án cho việc nhập ngũ của Jin. Họ thậm chí cử một đội xử lý tình huống gần cổng chính của Đại học Shinkyo để đối phó với các tình huống khẩn cấp và bất ngờ.

Ngoài ra, 270 nhân viên từ ba đội cảnh sát chống bạo động được cử đến hiện trường. Cơ quan cứu hỏa cũng chuẩn bị sẵn xe cứu thương tại hiện trường. Theo tờ Joynews24, công ty quản lý cũng cử hàng chục nhân viên, vệ sĩ tới bảo vệ Jin trong ngày nhập ngũ.

Cơ quan chức năng huy động cảnh sát tới hiện trường, trong khi người hâm mộ mang theo banner tới chia tay thần tượng. Ảnh: Maekyung, Celuvmedia.

Việc BTS được hoãn nhập ngũ hay không gây tranh cãi suốt năm qua. Với những đóng góp cho ngành âm nhạc, du lịch, kinh tế… các thành viên BTS được đề xuất miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, việc này gây tranh luận. Tới 4/11, công ty của BTS thông báo các thành viên sẽ lần lượt nhập ngũ và tạm dừng hoạt động tới ít năm 2025.

Jin là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ. Nam ca sĩ sinh năm 1992 và là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm. Sau Jin, Suga là thành viên tiếp theo của BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng theo diện phục vụ cộng đồng vì từng bị chấn thương vai trái.

Trước đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ tạo cơ hội cho các thành viên tái hợp và tham gia biểu diễn tại các sự kiện hướng đến lợi ích quốc gia, công cộng.