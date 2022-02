Hàng quán ở TP.HCM đông đúc trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Thảo Nguyên (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) thở phào khi đặt bàn thành công tại một quán lẩu yêu thích vào tối mùng 6 Tết. Cô đã bị 2 nhà hàng khác từ chối vì không còn chỗ.

Vì là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, gia đình Thảo Nguyên muốn ra ngoài ăn uống trước khi mỗi thành viên lại bận rộn với lịch trình riêng.

“Mùng 7 anh trai tôi phải về Hà Nội làm việc nên cả nhà sắp xếp thời gian đi ăn với nhau bữa cuối. May mà cuối cùng cũng đặt được lịch tại quán quen, nếu không gia đình tôi sẽ tiếc lắm”, Nguyên nói.

Theo cô, hàng quán kín bàn trong dịp Tết là điều dễ hiểu vì ai cũng muốn tranh thủ ngày nghỉ để thư giãn, vui chơi cùng người thân.

“Hôm nay lại còn là chủ nhật, nếu không hẹn lịch từ sớm chắc sẽ vất vả lắm mới tìm được chỗ ăn”, Thảo Nguyên nói thêm.

Tranh thủ vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Theo ghi nhận của Zing, những tụ điểm ăn uống, mua sắm ở trung tâm thành phố đón lượng lớn người đổ về vui chơi trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Nhiều hàng quán, con phố ẩm thực hết chỗ từ sớm khiến những thực khách không đặt bàn trước khá chật vật để tìm nơi dùng bữa.

19h, một số tuyến đường lớn như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi… xảy ra tình trạng ùn ứ.

Nhiều bạn trẻ chọn đến quán quen để thoải mái trò chuyện.

Tìm nơi ăn uống, vui chơi

Nhất Minh (17 tuổi, sinh sống tại quận Gò Vấp) cùng 2 người bạn thân đến Hồ Con Rùa (quận 3) để trò chuyện và chụp ảnh check-in. Minh cho biết đây là buổi đi chơi cuối cùng trước khi cả nhóm đi học lại vào ngày mai.

“Cả mùa Tết, chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ nên tranh thủ hẹn nhau trong hôm nay. Thật ra cả nhóm định đến một quán ăn khác nhưng sợ không có bàn nên đành thôi. Ngồi ở đây thoáng mát, dễ nói chuyện, lại có đồ ăn vặt nên chúng tôi vẫn rất vui”, Minh bày tỏ.

Nhất Minh (trái) cùng bạn bè đến Hồ Con Rùa để ăn vặt, hàn huyên.

Tương tự, trong ngày nghỉ Tết cuối cùng, Mỹ Hương (sinh năm 1997, ngụ quận Tân Phú) hẹn bạn đến khu vực trung tâm thành phố để chụp ảnh. Chia sẻ với Zing, Hương khoe đã có một kỳ lễ vui vẻ với nhiều hoạt động giải trí bên người thân.

“Những ngày qua, tôi dành nhiều thời gian gặp gỡ họ hàng và đi chơi cùng bạn bè. Đây là cơ hội tốt để mọi người gắn bó với nhau hơn sau một năm nhiều biến động. Bên cạnh đó, không khí trong lành, bình yên trong dịp đầu năm cũng giúp tôi nạp lại năng lượng, sẵn sàng trở lại làm việc”, cô vui vẻ khoe.

Hàng quán khu Thảo Điền đông đúc, khách phải đặt trước nếu muốn ghé ăn.

Mua sắm để chuẩn bị đi học, đi làm lại

Tranh thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Nhật Trinh (24 tuổi) cùng em gái chạy xe từ Long An lên TP.HCM để mua sắm, dạo phố.

Do ngày mai bắt đầu công việc ở công ty mới, Trinh ghé qua khu tổ hợp The New Playground (trên đường Lý Tự Trọng, quận 1) để chọn thêm vài món cho tủ quần áo.

Hơn một năm chưa quay lại TP.HCM, hai cô gái háo hức trước không khí nhộn nhịp ở các hàng quán, địa điểm nổi tiếng với giới trẻ.

“Thấy Sài Gòn vẫn còn Tết chứ quê tôi qua mùng 3 là hết rồi. Dạo qua các shop, tôi cũng mua được vài chiếc áo sơ mi để mai diện đi làm. Lâu lắm mới đến đây nên tôi với em gái sẽ nán lại trễ một chút để chơi thỏa thích rồi về”, Trinh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ ghé qua trung tâm thương mại, khu tổ hợp để mua sắm trong chiều mùng 6 Tết.

Liên tục ướm thử những đôi giày mới, Nhật Anh (17 tuổi, TP Thủ Đức) cho Zing biết cô đã dành khoảng 4,5 triệu đồng để mua sắm trong tối mùng 6 Tết.

Ngoài giày dép, cô gái và bạn bè còn chọn thêm vài món mỹ phẩm cho năm mới. Ngày mai, cả nhóm sẽ trở lại trường học trực tiếp.

“Sợ sắp tới không có thời gian mua đồ nên tôi tranh thủ hôm nay đi sắm mấy thứ cần thiết. Cả nhóm đã dành cả ngày để dạo phố rồi nên định về nhà sớm, chuẩn bị sách vở cho ngày quay lại trường”, cô gái nói.

Theo cảm nhận của Nhật Anh, không khí Tết Nhâm Dần ở TP.HCM rộn ràng hơn những năm trước. Do phần lớn người dân ở lại thành phố để đón Tết, nhiều hàng quán luôn trong tình trạng đông đúc, chật kín khách ra vào.

“Tìm chỗ ăn uống trong dịp đầu năm đúng là vất vả nếu không đặt bàn trước. Tôi cảm thấy ở đâu cũng tấp nập người, không quá vắng vẻ như năm trước. Ngày mai đi học lại nên giờ tôi đang rất háo hức được gặp lại thầy cô, bạn bè”, Nhật Anh bày tỏ.