Hàng nghìn tỷ ủng hộ quỹ vaccine Covid-19

Cụ thể, Vingroup đã trao tặng 4 triệu liều vaccine phòng Covid-19 (khoảng 1.800 tỷ đồng ). Tập đoàn T&T Group hỗ trợ 1 triệu liều vaccine; HDBank ủng hộ 60 tỷ đồng ; Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ 50 tỷ đồng .

Công ty CP thiết bị Điện Việt Nam, Tập đoàn BIM Group, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 30 tỷ đồng . Công ty CP Tập đoàn Ecopark quyên góp 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng )...

Ngoài ra, các ngân hàng cũng chung tay ủng hộ Quỹ vaccine như: Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank đã trao tặng 100 tỷ đồng (mỗi ngân hàng 25 tỷ đồng ); MSB ủng hộ 20 tỷ đồng , SHB ủng hộ 15 tỷ đồng .

Tại TP. HCM, trong ngày 30/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM cũng cho biết đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ phòng dịch Covid-19 với số tiền hơn 2.177 tỷ đồng , trong đó ủng hộ 510 tỷ đồng góp cùng cả nước để mua vaccine.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến Việt Nam cần mua khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu dân, với tổng kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng . Trong đó kinh phí mua vaccine khoảng 21.000 tỷ đồng ; tiền vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng .

“Đến nay, số liều vaccine đã có thông qua đàm phán là 110 triệu liều, dự kiến sẽ được cung ứng cho Việt Nam trong năm 2021. Bộ Y tế vẫn đang tích cực đàm phán để đảm bảo mua đủ 150 triệu liều vắc xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân Việt Nam”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long thông tin.

Chủ trương chung của Chính phủ là bên cạnh nguồn ngân sách thì cần huy động thêm các nguồn lực từ đóng góp mang tính thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng với Nhà nước mua đủ số lượng vaccine tiêm kịp thời cho người dân.

Trước đó, ngày 27/5, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5 của Thủ tướng.

Bộ Tài chính khẳng định toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vaccine phòng Covid-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Số thu của quỹ sẽ được ghi nhận và công khai minh bạch trên các website của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước.

Bộ Tài chính thông báo thông tin tài khoản tiếp nhận như sau:

Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Hà Nội:

Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

Tên tài khoản (Account name): Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

Số hiệu tài khoản (Account number): 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

Ngân hàng: Bank for investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Swift code: BIDVVNVX.