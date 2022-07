Hàng nghìn người kéo đến Công viên Châu Á xem pháo hoa

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ trong nước "Đại nhạc hội "Take me to the Sun" trở thành điểm hẹn của văn hóa và nghệ thuật giải trí đẳng cấp, tạo nên sức hút riêng cho du lịch Đà Nẵng 2022", đạo diễn Phạm Hoàng Nam thông tin.