Hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung bị ngập, học sinh nghỉ học do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học.

Trưa 18/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lũ kéo dài hai ngày qua khiến 24 xã với gần 1.400 hộ dân bị ngập sâu. Trong đó, Lệ Thủy có gần 1.200 hộ ngập từ 0,2-0,5 m, huyện Bố Trạch có 155 hộ ngập từ 0,3-1,2 m.

Trao đổi với Zing, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết mưa lũ khiến khoảng 1.200 hộ dân tại các xã An Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, thị trấn Kiến Giang... ngập sâu, giao thông qua lại gặp khó khăn, phải di chuyển bằng thuyền.

“Nhà dân ngập đến 0,5 m, còn đường giao thông có nơi sâu gần 1 m, chia cắt các vùng. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong việc di tản đến nơi tránh trú, đưa tài sản lên nơi cao để hạn chế thiệt hại”, ông Tình nói.

Người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: H.P.

Mưa lũ cũng khiến nhiều vị trí dọc quốc lộ 15, 9B, tỉnh lộ 559 sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông. Ngành chức năng thống kê có ít nhất 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã và đã di dời hơn 500 hộ dân với 1.900 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, hơn 300 m kè biển Nhật Lê (TP Đồng Hới) cũng bị sóng đánh vỡ.

Trong hai ngày qua (17-18/10), mưa lũ khiến hai người ở Quảng Bình mất tích. Trong đó, ông N.V.Đ. (51 tuổi, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) mất tích khi đi thuyền ra kiểm tra hồ tôm và anh H.V.S. (24 tuổi, trú xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) mất tích khi đi rừng đặt bẫy.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, rạng sáng 16/10 đến 4h ngày 18/10, tỉnh này ghi nhận mưa to đến rất to với lượng từ 250-600 mm. Mực nước trên sông Gianh dâng cao trên mức báo động 1, sông Kiến Giang trên mức báo động 2.

TP Đông Hà (Quảng Trị) ngập sâu đêm 17/10. Ảnh: Q.Đ.

Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua (15-18/10) phổ biến từ 200-350 mm, có nơi hơn 400 mm, khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng thấp trũng, chia cắt giao thông.

Rạng sáng nay, nước sông Thạch Hãn dâng cao khiến nhiều tuyến đường ven sông ở thị xã Quảng Trị bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến tỉnh lộ về các xã ở huyện Triệu Phong bị ngập 0,5 m, gây chia cắt. Nhà chức trách phải đặt biển báo cấm người dân đi lại.

Trước đó, tối 17/10, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến quốc lộ, đường nội thị, khu dân cư ở TP Đông Hà ngập sâu, nhiều phương tiện đi qua bị chết máy. Đến nay, mưa giảm, nước lũ tại TP Đông Hà đã rút.

Mưa lũ khiến nhiều nhà dân vùng hạ du huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngập sâu. Ảnh: P.T.

Còn tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài ba ngày qua (16-18/10) kết hợp xả tràn điều tiết lũ của hồ Kẻ Gỗ và các hồ thủy lợi khiến nhiều xã vùng hạ du ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà… ngập lụt cục bộ.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ sáng 18/10, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã cho 76 trường học (46 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 12 trường THCS) với gần 39.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ.

Ngoài ra, 14 trường THPT trên địa bàn cũng chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến do mưa lũ.

“Tùy vào diễn biến mưa lũ, thiên tai mà các trường sẽ tổ chức học trở lại cho các em theo kế hoạch”, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông tin.