Hàng nghìn công nhân Bình Dương 'ngóng' tiền hỗ trợ thuê nhà

Dù đã hơn 3 tháng từ khi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được ban hành, đến nay người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ này.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 2.138 đơn vị với 114.500 lao động tham gia bao hiểm xã hội bắt buộc thuộc diện đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, đến ngày 21/6, các cơ quan liên quan mới xác nhận cho 147 đơn vị với gần 27.000 lao động đã được phê duyệt giải ngân số tiền hỗ trợ thuê nhà.

Theo ông Hà Minh Trung, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, nguyên nhân giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà bị chậm là do trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp hướng dẫn cho người lao động thực hiện mẫu một, nhưng việc thu hồi mẫu chậm do doanh nghiệp thực hiện hết mới nộp một lần. Bên cạnh đó, tiến độ chậm một phần do chủ nhà trọ ngại xác nhận vì có ràng buộc pháp lý. Một số chủ nhà trọ ở xa thuê người quản lý nên không đủ cơ sở để xác nhận. Mặt khác, hiện cấp huyện chỉ bố trí một cán bộ làm công việc thẩm định hồ sơ nên việc đẩy nhanh tiến độ gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, người phụ trách công tác thẩm định hồ sơ phải am hiểu pháp luật lao động mới thực hiện được công việc này.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện sở đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ nhận hỗ trợ; đồng thời đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Sở đã thành lập tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp và người lao động; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung bố trí, huy động nguồn lực cho cơ quan chuyên môn của địa phương trong việc thực hiện chính sách này.