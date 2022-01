Hàng nghìn cảnh sát New York tiễn đưa đồng nghiệp bị bắn chết

Cái chết của Rivera xảy đến chỉ 14 tháng sau khi gia nhập Sở Cảnh sát New York, khiến anh trở thành biểu tượng cho hy vọng và nỗi sợ của thành phố, vào thời điểm tương lai nơi đây còn ẩn chứa nhiều bất định, theo New York Times. Ảnh: New York Times.