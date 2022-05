Hàng loạt trẻ em tử vong do đuối nước trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, ít nhất 14 trẻ em tử vong do đuối nước. Những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận...

Trưa 1/5, một nhóm học sinh lớp 11 của trường THPT Bù Đăng rủ nhau đi tắm tại nhánh sông Đồng Nai (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Đến nơi, 6 em rủ nhau xuống tắm và sau đó, cả nhóm bị nước cuốn trôi, chỉ có một người bơi được vào bờ. Nhóm thanh niên đang chơi gần đó nghe tiếng tri hô vội chạy đến trợ giúp, nhưng chỉ một em may mắn được cứu sống, 4 học sinh còn lại bị nước cuốn và tử vong.

Đây là vụ đuối nước nghiêm trọng nhất nhưng không phải duy nhất xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cũng tại Bình Phước, tối 2/5, lực lượng cứu nạn Công an tỉnh tìm thấy thi thể một học sinh lớp 3 bị đuối nước tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Chiều cùng ngày, nạn nhân và 2 bạn cùng xóm rủ nhau ra đây tắm.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải điều động xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền huyện Bù Đăng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm, trục vớt nạn nhân trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ đuối nước ở hồ thủy điện Thác Mơ vào chiều 2/5. Ảnh: TTXVN.

Một địa phương khác cũng liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ lễ là Bình Thuận. Hôm 1/5, em N.T.T.V. (6 tuổi) và N.G.H. (5 tuổi) rủ nhau ra ao nước tưới thanh long ở gần nhà (xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) chơi và bị rơi xuống ao nhưng không ai biết. Đến khi gia đình đi tìm và phát hiện, cả 2 em chết đuối dưới ao nước.

Chiều cùng ngày tại kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết, thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau ra bờ kênh chơi. Sau đó 3 em bị rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Trong đó, 2 em được cứu lên bờ an toàn, học sinh còn lại mất tích.

Tại Nghệ An, trưa 30/4, em T.T.V. (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cùng bố và em trai đi mò bắt hến trên sông Lam. Không may em V. bị rơi vào vùng nước xoáy, bị đuối nước cuốn mất tích.

Cũng tại địa phương này, 5 học sinh THCS trên địa bàn trong chiều 29/4 đã rủ nhau đến khu vực suối Khe Xanh, giáp ranh xã Nghĩa Phúc và Tân An tắm mát. Đ.T.P. (14 tuổi, trú xã Tân An) không may sẩy chân xuống khu vực nước sâu rồi chìm dần. Lúc này, H.S.T. (15 tuổi, trú xã Kỳ Sơn) lao xuống cứu cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Tại Đồng Nai, ở hồ đá ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom hôm 29/4, một nhóm nữ học sinh cấp 2 đến đây chơi. 2 nữ sinh sau đó không may bị trượt chân ngã xuống hồ đá và tử vong.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm 2 học sinh đuối nước ở hồ Đồng Đò, Sóc Sơn, Hà Nội hôm 30/4. Ảnh: Thu Nguyễn.

Còn đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho Zing biết hôm 30/4, tại hồ Đồng Đò xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Nhân chứng cho hay 2 nạn nhân đi cắm trại dịp nghỉ lễ thì xảy ra sự việc.

Như vậy, chỉ trong dịp nghỉ lễ vừa qua, ít nhất 14 trẻ em tử vong và một người mất tích do đuối nước. Đây là con số đáng báo động, bởi theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính từ đầu năm đến giữa tháng 4/2022, cả nước xảy ra 19 vụ đuối nước, làm chết 20 người, mất tích 3 người.

Trước tình trạng hàng loạt vụ đuối nước khiến trẻ em tử vong, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Theo Thủ tướng, các cơ quan chức năng cần phối hợp với nhà trường và gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè; hướng dẫn địa phương tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, cho học sinh, trẻ em.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần bố trí ngân sách để thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em, phổ cập bơi an toàn cho trẻ và hỗ trợ kinh phí phù hợp với việc học bơi.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao rà soát sửa đổi cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học cũng được người đứng đầu Chính phủ quán triệt.