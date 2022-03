Hàng loạt nhà trong khu đô thị ở Hải Phòng vỡ kính, nghi do súng bắn

Trong tháng 3, ít nhất ba căn nhà ở khu đô thị Hoàng Huy Riverside bị vỡ kính cửa. Công an nghi ngờ vụ việc do do súng bắn.

Nhiều hộ dân sống tại khu đô thị Hoàng Huy Riverside (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) mới đây phản ánh đến cơ quan chức năng về việc nhà của họ bỗng nhiên bị vỡ kính. Cụ thể, sáng 23/3, nhà của bà N.T.N. (33 tuổi) vỡ cửa kính cường lực tại tầng 1 sau tiếng nổ lớn. Vết tròn trên cửa kính nhà chị N., nghi do súng đạn gây ra. Ảnh: T.N. “Chúng tôi đang ở phía trong thì nghe thấy tiếng nổ, nhìn ra thấy kính nứt vỡ. Ban đầu, chúng tôi nghi do ôtô đi đường làm đá bắn vào. Tuy nhiên, khi thợ đến kiểm tra và thay kính thì thấy một vết tròn nhỏ. Lúc này, chúng tôi mới nghi do súng đạn”, chị N. kể với Zing. Theo chị N., đây không phải lần đầu nhà của chị bị vỡ kính. Đầu năm 2021, khi mới chuyển về khu đô thị, căn nhà cũng xảy ra sự việc như vậy. Khi trình báo công an, người phụ nữ mới được biết nhiều hộ khác cũng bị giống nhà mình. Theo đó, tối 1/3, nhà ông V.Đ.H. (46 tuổi) vỡ cửa kính tại tầng 5. Đến khoảng 17h ngày 24/3, một căn nhà khác gần đó bị vỡ kính cửa sổ tầng 3. Khu vực phía ngoài cửa sổ này có một viên bi sắt đường kính khoảng 0,3 cm. Bảo vệ và cư dân tại khu đô thị cho hay trước đó, văn phòng làm việc của một chi nhánh ngân hàng tại tầng 1 cũng bị tình trạng tương tự. Biển báo trên đường sắt, gần tòa nhà khu đô thị chi chít các vết bắn. Ảnh: Nguyễn Dương. Theo ghi nhận, những căn nhà bị vỡ kính đều nằm tại dãy nhà giáp đường Hùng Vương. Trước phản ánh của cư dân khu đô thị, những ngày qua, Công an phường Thượng Lý đã đến hiện trường xác minh và phối hợp với Công an quận Hồng Bàng để làm rõ. Nhà chức trách ghi nhận trên biển báo giao thông ở vỉa hè đường Hùng Vương và biển báo trên tuyến đường sắt gần đó cũng có chi chít các vết thủng. Theo nguồn tin của Zing, công an đã triệu tập một người đàn ông nghi liên quan đến hàng loạt vụ việc nêu trên và thu giữ một khẩu súng tự chế do người này giao nộp. Những căn nhà xảy ra vụ việc nằm giáp với đường Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Dương. Truy tìm người nổ súng vào cửa hàng nội thất Rạng sáng, 2 nghi phạm đi xe máy đến căn nhà kinh doanh nội thất ở Thanh Hóa. Người ngồi sau cầm vật nghi là súng, bắn 2 phát làm vỡ cửa kính. Bắt giữ kẻ nổ súng vào cửa hàng nội thất Một tuần sau khi gây ra vụ nổ súng ở cửa hàng nội thất ở Thanh Hóa, Long và Tùng bị cảnh sát bắt giữ.