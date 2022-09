Hàng loạt ngôi sao Thái Lan bị chỉ trích vì mặc trang phục nhạy cảm

Thời gian qua, nghệ sĩ Thái Lan ưa chuộng trang phục in hình cơ thể phụ nữ. Trào lưu này đang bị khán giả chỉ trích.

Ngày 15/9, tờ Thairath đưa tin trang phục in hình cơ thể phụ nữ đang trở thành trào lưu và gây tranh cãi tại ngành giải trí Thái Lan. Ngôi sao hàng đầu Chompoo Araya có lẽ là người khởi xướng trào lưu. Cô mặc chiếc áo bó sát mô phỏng hình hài của nữ giới và chia sẻ lên tính năng story ở trang cá nhân vào giữa tháng 8. Từ đó, nhiều ngôi sao Thái Lan mặc trang phục tương tự.

Theo tin tức đăng ngày 15/9 của Thairath, người mẫu New New Waist Deng mặc bộ đồ áo liền quần có in hình cơ thể phụ nữ trong trang phục bikini. Cùng ngày, diễn viên nổi tiếng của kênh truyền hình CH3 Toey Jarinporn Joonkiat mặc chiếc váy xuyên thấu có in họa tiết là cơ thể một cô gái.

Chompoo Araya, Milky Praiya Phadungsuk và Toey Jarinporn Joonkiat mặc trang phục gây tranh cãi.

Trước đó, diễn viên Yingyae Nontaporn hay Milky Praiya Phadungsuk cũng gây sốc khi mặc kiểu trang phục tương tự. Milky Praiya Phadungsuk thậm chí thừa nhận khá xấu hổ khi mặc trang phục in hình nhạy cảm. Do đó, sau nhiều tháng mua chiếc váy, cô mặc để chụp hình thay vì tới nơi công cộng.

Trang phục kể trên đang gây tranh cãi trong cộng đồng fan Thái Lan. Khán giả cho rằng trang phục quá phản cảm, đặc biệt khi New New Waist Deng hay Yingyae Nontaporn mặc nó ra đường, tới trung tâm thương mại.

Trang phục của Yingyae Nontaporn và New New Waist Deng bị chỉ trích.

Thairath cho biết khán giả không hài lòng với trang phục của các ngôi sao kể trên. Họ chỉ trích: “Đây là sự sáng tạo sao. Sao họ có thể mặc những trang phục như thế”, “Kiểu thời trang này là gì vậy. Nó thật xấu xí. Tại sao vẫn có những người mua và mặc chúng, đặc biệt những người nổi tiếng như Chompoo Araya hay Yingyae Nontaporn”, “Nó giống một bức ảnh khiêu dâm hay khỏa thân hiển thị nơi công cộng. Thật sai lầm khi bạn đi bộ xung quanh hoặc ở giữa trung tâm thương mại với trang phục như vậy”.