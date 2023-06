Hàng loạt đánh giá 1 sao bất thường về phim 'Nàng tiên cá'

Theo People, sau khi phiên bản live-action của The Little Mermaid ra rạp từ ngày 26/5, hệ thống đánh giá phim nổi tiếng IMDb ghi chú bộ phim "hoạt động bình thường" trong xếp hạng của nó. Nghĩa là, tỷ lệ đánh giá từ 1 đến 10 sao không quá chênh lệch.

Tuy nhiên, sau vài ngày, The Little Mermaid ghi nhận hàng loạt đánh giá 1 sao, làm ảnh hưởng đến uy tín bộ phim. IMDb cho biết hôm 1/6: "Cơ chế xếp hạng của chúng tôi phát hiện hoạt động bỏ phiếu bất thường đối với phim này. Để duy trì độ tin cậy của hệ thống xếp hạng, một phép tính trọng số thay thế đã được áp dụng".

The Little Mermaid nhận "bão" một sao từ người dùng IMDb.

Hiện, bộ phim nhận khoảng 47.900 xếp hạng của người dùng. Trong đó, hơn 19.000 người cho phim 1 sao, chiếm 39,7% đánh giá trên trang. Điều này khiến điểm trung bình không trọng số của phim rơi xuống mức 4.7, mặc dù IMDb liệt kê phim ở mức 7/10 sao.

Đại diện của IMDb hiện chưa lên tiếng khi được People liên hệ. Song, nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm của đạo diễn Rob Marshall bị "bão" 1 sao vì để diễn viên da màu Halle Bailey đóng nàng tiên cá.

Trên thực tế, ngay từ khi công bố trailer, The Little Mermaid đã gây tranh cãi, tạo hình nữ chính bị chê. Không chỉ màu da, nhân vật Ariel dưới sự thể hiện của ngôi sao gen Z còn gây tranh luận với kiểu tóc dreadlock đặc trưng của người châu Phi.

People cho hay trailer đầu tiên của phim cán mốc hơn 9,4 triệu lượt xem tại thời điểm mới công bố. Trong đó, số lượng dislike (không thích) lên tới con số 1,2 triệu. Đa số bình luận tiêu cực đều nhắm đến Bailey.

The Little Mermaid bám sát cốt truyện về Ariel - nàng tiên cá trẻ trung, ngây thơ với khát khao phiêu lưu khắp thế gian. Cô mong muốn được khám phá thế giới bên kia đại dương. Mang trong mình tính cách ngang bướng, cô là con gái út khó bảo của vua Triton.

Tuy nhiên, Ariel tình cờ phải lòng hoàng tử Eric. Đứng trước sự ngăn cấm, nàng tiên cá mạnh bạo tới giao kèo với mụ phù thủy bạch tuộc độc ác, khiến cô và quốc vương rơi vào tình thế nguy hiểm.

Phim bị chê tạo hình nhưng làm thỏa mãn khán giả ở kỹ xảo, âm thanh. CNN đánh giá The Little Mermaid đem lại cảm giác rất dễ chịu. Ngoài ra, nó còn cho phép cha mẹ và con cái có những kỷ niệm đẹp khi xem phim cùng nhau.

