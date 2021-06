Hàng loạt clip nhạy cảm của camera trong nhà bị đưa lên mạng ở Canada

Các nhà chức trách Canada đã cố gắng ngăn chặn tình trạng này, nhưng việc phát trực tiếp từ camera bảo mật kém không bị coi là bất hợp pháp.

Một phụ nữ lớn tuổi nằm trên giường ở Quebec, một đứa trẻ đang chơi trong phòng khách tại Alberta, một phụ nữ work from home ở Ontario và nhân viên bếp làm việc trong quán cà phê.

Tất cả khoảnh khắc riêng tư này đều được hiển thị cho mọi người dùng Internet thông qua trang web livestream hàng nghìn camera không an toàn trên khắp thế giới, theo CBC News.

Hình ảnh được ghi lại trên trang web phát trực tiếp camera an ninh bảo mật kém từ trong các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên khắp Canada.

Khi Andy C., nhân viên tại quán cà phê ở trung tâm thành phố Toronto, biết rằng mình và các nhân viên khác đang bị theo dõi, anh rất ngạc nhiên vì người quản lý thường rất kỹ lưỡng về vấn đề an ninh.

Andy cho biết một phụ nữ gọi tới để cảnh báo rằng video từ camera phía sau quán xuất hiện trên trang web. Cô còn mô tả chính xác những gì mọi người đang làm.

Andy lập tức ngắt kết nối camera an ninh.

Quyền riêng tư bị đe dọa

Các trang web phát trực tiếp camera bảo mật kém không bị coi là bất hợp pháp, theo Văn phòng Ủy viên Bảo mật Canada. Tuy nhiên, văn phòng đã theo dõi một trang web được cho là có trụ sở tại Nga trong nhiều năm.

Sau khi ngừng phát sóng một thời gian, trang này bắt đầu phát trực tiếp video riêng tư trở lại từ cách đây vài tuần.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo trong bối cảnh camera an ninh ngày càng phổ biến và nhiều người work from home vì đại dịch, điều quan trọng là công chúng phải được hướng dẫn cách bảo mật camera.

CBC News không nêu tên trang web cụ thể để tránh góp phần vào việc xâm phạm quyền riêng tư của mọi người. Trang này tự nhận là danh bạ camera an ninh giám sát lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, có hàng chục nghìn camera trên khắp thế giới được phát sóng, trong đó có hơn 250 camera ở Canada.

Hầu hết chúng hiển thị không gian ngoài trời, nơi có ít sự riêng tư. Nhưng một số ghi cảnh sinh hoạt trong nhà và cơ sở kinh doanh mà không được phép.

Ann Cavoukian, cựu ủy viên quyền riêng tư của tỉnh bang Ontario, nói thật kinh hoàng khi trang web phát sóng những khoảnh khắc và sự tương tác riêng tư của mọi người mà họ không biết hoặc không đồng ý.

Bà Ann Cavoukian lo ngại về quyền riêng tư của mọi người khi hình ảnh từ camera gia đình bị phát tán.

“Không thể tưởng tượng bao nhiêu thông tin nhạy cảm có thể bị ghi lại trên camera. Nếu không có quyền kiểm soát các hình ảnh được phát trực tiếp, không thể tưởng tượng được những việc sử dụng phi đạo đức có thể phát sinh”, bà nói.

Cavoukian nhận định: “Chúng ta phải tìm mọi cách để ngăn chặn việc này”.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết một trang web có thể truy cập vào camera an ninh không được đặt mật khẩu, vẫn giữ mật khẩu mặc định của nhà sản xuất hoặc bị định cấu hình sai trong quá trình thiết lập.

Sumit Bhatia, giám đốc chính sách và đổi mới tại Rogers Cybersecure Catalyst tại Đại học Ryerson ở Toronto, cho biết: “Nếu không thay đổi mật khẩu hoặc không sử dụng mật khẩu phức tạp, người dùng sẽ dễ bị tổn thương hơn”.

Trang web mà CBC News đang quan sát tuyên bố họ chỉ livestream các camera không có mật khẩu. Tuy nhiên, Bhatia khẳng định các camera để lại lỗ hổng có thể dẫn đến việc tin tặc đột nhập.

Ông nói có khả năng hacker truy cập vào các thiết bị khác trên cùng một mạng, chẳng hạn như laptop, điện thoại và máy tính bảng. Điều này thậm chí còn tệ hơn trong thời kỳ đại dịch.

Nỗ lực ngăn chặn

Vito Pilieci, người phát ngôn của Văn phòng Ủy viên Bảo mật Canada, cho biết cách đây 7 năm, văn phòng cùng với những người đứng đầu các cơ quan bảo vệ dữ liệu cấp tỉnh và quốc tế khác đã gửi thư đến nhà điều hành trang web, yêu cầu gỡ hình ảnh xuống.

Ngay sau đó, trang web ngừng phát sóng một thời gian, nhưng đã hoạt động trở lại bằng cách đăng một số lượng nhỏ hơn các nguồn cấp dữ liệu ngoài trời. Vài tuần trước, trang này một lần nữa livestream hình ảnh riêng tư.

“Đây rõ ràng là vấn đề liên quan đến quyền riêng tư. Chúng tôi đang cân nhắc cách giải quyết vấn đề tốt nhất, có khả năng bao gồm các cuộc thảo luận với đối tác quốc tế vì trang web không có trụ sở tại Canada”, Pilieci nói.

Ông thông tin thêm: “Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có webcam trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh đảm bảo họ thực hiện các bước để bảo mật. Đặc biệt, họ cần chắc chắn không sử dụng mật khẩu mặc định của nhà sản xuất”.

Phần lớn camera được phát trực tiếp trên trang web hiển thị video ở ngoài trời, chẳng hạn như phía trước sân của ngôi nhà ở Ontario.

Elliott Goldstein, luật sư ở Ontario, người tư vấn sử dụng camera giám sát trong gia đình và doanh nghiệp, cho biết bất chấp bản chất xâm nhập, việc vận hành các trang web phát trực tiếp camera bảo mật kém không phải là bất hợp pháp.

“Vấn đề là hầu hết trang web này đều nằm ngoài quốc gia. Không có luật nào thực sự quản lý các loại website này”, ông nói.

Theo Goldstein, người sở hữu camera cần đảm bảo thiết bị an toàn bằng mật khẩu. “Giống như để cửa sổ mở và mọi người nhìn vào. Nếu muốn có sự riêng tư, hãy đóng rèm lại”.

Goldstein cho biết cảnh quay bị xâm phạm có thể được sử dụng theo những cách bất chính, từ tống tiền và quấy rối đến việc nguồn cấp dữ liệu bị xâm phạm được bán cho những người xem khác để kiếm lời.

Các doanh nghiệp có camera bảo mật kém có thể phải chịu trách nhiệm về việc xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng, ông nói thêm.

Goldstein cho biết vẫn chưa có sự thúc đẩy đáng kể nào của các chính quyền cấp tỉnh hoặc liên bang để thông qua luật giải quyết vấn đề cụ thể. “Hiện tại, họ có rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết. Camera bị xâm nhập thực sự không nằm trong danh sách ưu tiên”.