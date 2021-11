Hàng cứu trợ về TP.HCM bị 'ngâm' cả tháng, Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý

Bộ trưởng Y tế được giao xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc lô sữa cứu trợ về gần một tháng nhưng không lấy ra được.

Vấn đề được đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) nêu ra trước nghị trường tại phiên thảo luận sáng 9/11 về tình hình kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, lô hàng sữa công thức cho trẻ em mà một số tổ chức của Australia tặng, về TP.HCM nhưng cả tháng không được giải quyết để lấy ra

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Y tế chỉ đạo giải quyết, báo cáo Thủ tướng trước 15/11.

Trước đó, khi nhắc đến trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong thời kỳ "nước sôi lửa bỏng" khi phòng, chống dịch, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng phải làm sao để thấy được trách nhiệm của các cơ quan trong việc này.

Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.

Với những việc mà địa phương cần xin ý kiến trong tình cảnh cấp bách, nữ đại biểu cho rằng cần cơ chế cho sự đột phá.

Bà dẫn chứng câu chuyện lô hàng với hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ta ở Australia ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TP.HCM. MTTQ TP đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Thú y (Bộ NN&PTNT). Trong khi Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, thì Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ.

“Chúng tôi gửi công văn đến Chính phủ thì cũng giao về cho Cục An toàn thực phẩm trả lời, vậy tại sao không tham mưu luôn nêu chính kiến của mình?”, bà Châu nói và cho rằng cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bà cũng đặt câu hỏi: “Lô hàng cứu trợ TP.HCM về gần 1 tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai?”.

Từ đó, nữ đại biểu mong Chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của từng bộ, ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu, để “không cần nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy”.

“Chúng tôi cần một sự phân cấp mạnh, một hướng dẫn rõ ràng trong những tình huống như thế này”, nữ đại biểu TP.HCM nhấn mạnh.