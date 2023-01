Hàng chục người chết trong vụ bắt giữ con trai trùm ma túy El Chapo

Chính phủ Mexico hôm 6/1 cho biết ít nhất 10 binh sĩ và 19 nghi phạm đã thiệt mạng trong chiến dịch truy bắt Olivia Guzman, con trai trùm ma túy El Chapo, Reuters đưa tin.

Hôm 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval cho biết 10 binh sĩ Mexico đã thiệt mạng trong lúc thực hiện chiến dịch truy bắt Ovidio Guzman. Bên cạnh đó, 32 quân nhân bị thương trong cuộc đấu súng được chuyển tới các bệnh viện để điều trị.

Lực lượng vũ trang Mexico đã tiêu diệt 19 người vi phạm pháp luật và bắt giữ 21 tay súng, Bộ trưởng Sandoval chia sẻ.

Ông Sandoval cho biết ba máy bay bị trúng đạn trong lúc các thành viên băng đảng ma túy Sinaloa mở cuộc tấn công dữ dội để giải cứu Ovidio Guzman, bao gồm một máy bay chở khách chuẩn bị cất cánh từ sân bay Culiacan và hai máy bay của lực lượng không quân Mexico.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết lực lượng quân đội Mỹ không tham gia vào vụ bắt giữ và Mexico hiện chưa có kế hoạch dẫn độ Ovidio sang Mỹ, nơi người cha El Chapo bị giam giữ sau khi bị dẫn độ vào đầu năm 2017.

“Các yếu tố (của vụ án) phải được xem xét và các thẩm phán Mexico sẽ quyết định”, ông Obrador nói. "Đó là một quá trình chứ không chỉ là một yêu cầu".

Năm 2019, Mexico đã nhận được yêu cầu dẫn độ Guzmán từ Mỹ. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ cũng đã treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin hỗ trợ việc bắt giữ hoặc kết án Guzmán vào đầu năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval trong cuộc họp báo về vụ bắt giữ vào ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Ovidio Guzman, còn được biết đến với biệt danh “El Raton”, trở thành thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Sinaloa sau khi người cha là trùm ma túy “El Chapo”, bị bắt vào năm 2016 và bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 1/2017.

Vào năm 2019, một nỗ lực nhằm bắt giữ Guzman đã thất bại khi các lực lượng an ninh của Mexico phải trả tự do cho đối tượng này nhằm kết thúc làn sóng bạo lực do các thành viên của băng Sinaloa gây ra tại thành phố Culiacan, theo AP.

Vụ bắt giữ ngày 5/1 diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mexico López Obrador tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiến hành các cuộc đàm phán song phương, và tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ cùng thủ tướng Canada.

