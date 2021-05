Han Ye Seul lên tiếng về ồn ào đời tư của bạn trai

Nữ diễn viên bác bỏ thông tin bạn trai Ryu Sung Jae từng qua lại và nhận chu cấp của nhiều phụ nữ.

Ngày 23/5, tờ Hankyung đưa tin chuyện tình của nữ diễn viên Han Ye Seul và bạn trai Ryu Sung Jae gặp sóng gió. Một phóng viên giải trí kỳ cựu mới đây tiết lộ tình mới của sao nữ trong quá khứ từng làm trai bao, cặp kè và lừa tiền nhiều phụ nữ.

Tin tức trên khiến công chúng bàn tán xôn xao. Đối mặt với việc bạn trai vướng thị phi, Han Ye Seul chụp lại ảnh chương trình, chia sẻ lên trang cá nhân, kèm với dòng trạng thái phủ nhận: "Không có chuyện đó. Người cung cấp thông tin gan to bằng trời. Anh đang viết tiểu thuyết hay sao. Có lẽ anh phải đi uống với chúng tôi một ly".

Han Ye Seul và bạn trai mới Ryu Sung Jae. Ảnh: Korean Boo.

Ngày 13/5, Han Ye Seul đăng tải hình ảnh và giới thiệu bạn trai với khán giả. Theo YTN, Ryu Sung Jae kém sao nữ 10 tuổi. Anh từng là diễn viên sân khấu có tiếng với các tác phẩm Lucky Romance, In The Burning Darkness. Sau đó, Ryu Sung Jae quyết định rời khỏi ngành giải trí.

Han Ye Seul (sinh năm 1981) ra mắt với tư cách một người mẫu vào năm 2001 và bắt đầu thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim sitcom Non-Stop 4 phát sóng năm 2003 trên đài MBC. Tờ Hankyung nhận định với vẻ ngoài xinh đẹp được ví như búp bê và thân hình hoàn hảo, chiều cao 1,68 m, Han Ye Seul nhanh chóng nổi tiếng.

Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình như Gumiho Side Story, Fantasy Coupl, Will It Snow on Christmas?, Spy Myung-Wall, Madam Antoine, 20th Century Boys and Girls.

Trước khi yêu bạn trai kém tuổi hiện tại, người đẹp từng có mối quan hệ kéo dài 3 năm với rapper Teddy.