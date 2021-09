Han So Hee lột xác trong phim mới

Trong bộ phim tội phạm, giật gân “My Name”, Han So Hee đóng vai cô con gái dấn thân vào hành trình trả thù cho cha.

Sports Chosun đưa tin ngày 6/9, poster đầu tiên của bộ phim My Name với Han So Hee trong vai chính đã được công bố. Trên poster, Han So Hee đứng trước một con ngõ tăm tối, trên tay cầm con dao sắc nhọn. Khuôn mặt cô lạnh tanh, toàn thân thể đều mang thương tích.

Xung quanh nhân vật là nhiều nam giới bị thương nằm, ngồi la liệt. Giữa họ và cô vừa nổ ra một trận chiến ác liệt với kết cục thắng thua đã rõ. Dòng chữ trên poster viết: “Ta sẵn sàng biến thành quái vật, chỉ cần điều ấy có thể tiêu diệt được ngươi”.

Poster phim My Name mới được công bố. Ảnh: Netflix.

My Name là bộ phim tội phạm, giật gân xoay quanh một người phụ nữ tên Yoon Ji Woo (Han So Hee). Ji Woo gia nhập một tổ chức tội phạm song song làm đặc vụ chìm cho cảnh sát nhằm khám phá chân tướng sự thật xoay quanh cái chết của cha mình.

Phim do Kim Jin Min, đạo diễn của series truyền hình Extracurricular (2020) thực hiện. My Name dự kiến phát hành ngày 15/10 trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Theo lời giới thiệu, Han So Hee đã phải tập luyện vất vả để thành thục trong những cảnh hành động của Ji Woo trên màn ảnh.

Hai năm qua, Han So Hee gây ấn tượng với người hâm mộ bằng loạt vai diễn đa dạng trong nhiều dự án truyền hình gây tiếng vang. Năm 2020, cô thủ vai người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng nhân vật chính trong The World of the Married. Năm 2021, cô thủ vai nữ sinh viên nghệ thuật mắc kẹt trong mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” với hai chàng trai ở Nevertheless.