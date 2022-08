Han So Hee cấp cứu

Khi đang thực hiện cảnh quay, Han So Hee bị thương ở mắt, phải cấp cứu. Cô hiện điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trưa 3/8, Xports News đưa tin nữ diễn viên Han So Hee gặp chấn thương khi đang quay cảnh hành động trong phim truyền hình Kyungseong Creature. Đại diện công ty quản lý của Han So Hee cho biết cô bị thương ở mắt, phải nhập viện cấp cứu.

Tuy nhiên, công ty phủ nhận việc nữ diễn viên phải phẫu thuật như một số phương tiện truyền thông đưa tin.

"Vết thương ở mắt của cô ấy không đến mức phải phẫu thuật. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi và quay lại đóng phim trong vài ngày tới. Hiện tại, lịch quay phải tạm hoãn", đại diện công ty nói.

Han So Hee là diễn viên chịu khó làm mới bản thân qua nhiều thể loại vai. Ảnh: 1st Look.

Kyungseong Creature là phim kinh dị, tái hiện thời kỳ đen tối nhất ở Hàn Quốc, nơi những con quái vật được sinh ra từ lòng tham. Trong phim, Han So Hee thủ vai Yoon Chae Ok, một phụ nữ có nhiệm vụ tìm kiếm những người mất tích. Cô học được cách sinh tồn nhờ những trải nghiệm sống ở Mãn Châu và Thượng Hải khi ở cùng cha lúc nhỏ.

Chae Ok đến Gyeongseong để tìm người mẹ mất tích 10 năm trước và vô tình gặp gỡ Jang Tae Sang (Park Seo Joon). Tae Sang là người đàn ông giàu có, bản lĩnh và nghị lực nổi tiếng ở Gyeongseong. Anh cũng nắm giữ nhiều thông tin bí mật trong vùng.

Yoon Chae Ok tiếp tục đánh dấu sự thay đổi về thể loại nhân vật của Han So Hee. Trước đó, cô hợp tác với tài tử Park Hyun Sik trong phim ca nhạc Soundtrack #1.

Han So Hee bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với những vai diễn nhỏ trong phim Reunited Worlds, Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018).

Sau khi nổi tiếng với vai diễn tiểu tam Yeo Da Kyung trong The World of Married, Han So Hee liên tục đảm nhận vai nữ chính trong những dự án phim mới. Năm 2021, Han So Hee gần như phủ sóng truyền thông khi cô liên tục có phim lên sóng.

Tuy nhiên, phong độ diễn xuất của nữ diễn viên được nhận xét không ổn định. Cô từng gây thất vọng với Nevertheless. Đến My Name, cô thay đổi hình tượng trong bộ phim hành động và được đánh giá tiến bộ.