Hàn Quốc mạnh thế nào ở giải U23 châu Á?

K.League tạm hoãn cùng việc mùa giải 2021/22 của bóng đá châu Âu kết thúc giúp Hàn Quốc có lực lượng tốt nhất cho giải U23 châu Á sắp tới.

Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch, chắc chắc là ứng viên số một cho chức vô địch U23 châu Á. Khác với giải đấu năm 2020 trên đất Thái Lan, đội bóng xứ kim chi mang đội hình với gần như đầy đủ các cầu thủ trẻ hay nhất đến Uzbekistan vào tháng 6.

Lee Kang-in nằm trong số những ngôi sao nổi tiếng nhất của giải U23 châu Á 2022. Ảnh: Reuters.

Cơ hội của Lee Kang-in

Lee Kang-in chắc chắn là ngôi sao đáng kỳ vọng của giải U23 châu Á năm nay. Việc Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) triệu tập tiền vệ Mallorca cho đội U23 xuất phát từ thực tế cầu thủ này không có chỗ đứng ở ĐTQG. HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, Paulo Bento không còn đánh giá cao Lee Kang-in trong thời gian qua.

Jeong Woo-yeong, tiền vệ sinh chơi nổi bật ở Freiburg mùa này, còn đủ tuổi dự U23 châu Á. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1999 được triệu tập lên ĐTQG Hàn Quốc chuẩn bị cho loạt trận giao hữu với Brazil, Chile và Paraguay vào đầu tháng 6 tới.

Khác với người Jeong, Lee buộc phải thể hiện năng lực ở giải U23 châu Á nhằm nuôi hy vọng trở lại ĐTQG. Anh có mùa giải La Liga 2021/22 không tồi. Giai đoạn đầu mùa, tiền vệ Hàn Quốc thường xuyên đá chính cho Mallorca. Khi đội bóng của Tây Ban Nha gặp khó trong cuộc đua trụ hạng vào cuối mùa, cầu thủ 21 tuổi ít được ra sân hơn. Nhưng xét tổng thể, Lee vẫn có 30 lần ra sân cho Mallorca tại La Liga 2021/22, anh ghi một bàn và có 2 kiến tạo.

Trong bối cảnh hàng công ĐTQG Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từ top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, việc Lee không được HLV Bento sử dụng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ở cấp độ U23, Lee vẫn là cái tên có đẳng cấp vượt trội so với nhiều đối thủ khác.

Takefusa Kubo, tiền vệ đang khoác áo ĐTQG Nhật Bản, cũng có số phút thi đấu không chênh lệch nhiều với Lee ở Mallorca mùa vừa rồi. Lee cũng chỉ mới chuyển sang Mallorca vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, sau giai đoạn lùm xùm cùng Valencia.

Tiền vệ người Hàn Quốc gắn bó với "Los Che" từ năm 11 tuổi và tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ tại La Liga. Ở tuổi 17, Lee trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất từng thi đấu tại La Liga. Một năm sau, Lee trở thành cầu thủ Hàn Quốc trẻ nhất từng ra mắt tại Champions League.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Lee sẽ là vũ khí lợi hại của U23 Hàn Quốc tại giải đấu châu Á sắp tới. Nếu gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á sắp tới, Lee hoàn toàn có thể trở lại ĐTQG Hàn Quốc. Hồi tháng 4, HLV Bento thừa nhận ông luôn sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ từ tuyến trẻ.

Tất nhiên, U23 Hàn Quốc không chỉ có mỗi Lee Kang-in. Trong loạt trận giao hữu vào đầu năm nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trao cơ hội đá chính ở ĐTQG cho nhiều cầu thủ đang thuộc biên chế đội U23 Hàn Quốc.

Cho Young-wook (số 18) có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo ĐTQG Hàn Quốc vào đầu năm nay. Ảnh: Reuters.

Hàng công rất mạnh

Nhiều tiền đạo khác của U23 Hàn Quốc cũng đang gây ấn tượng ở K.League 1 và các giải VĐQG châu Âu. Sau thời của Son Heung-min hay Hwang Hee-chan, Hàn Quốc đang sản sinh ra nhiều tiền đạo giàu tốc độ và sở hữu kỹ năng dứt điểm đa dạng. Cho Young-wook là chân sút nguy hiểm như thế của U23 Hàn Quốc ở giải đấu sắp tới.

Tiền đạo 23 tuổi được kỳ vọng tiếp bước các đàn anh như Son Heung-min hay Hwang Hee-chan. Cho ghi bàn vào lưới tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland trong loạt trận giao hữu của ĐTQG Hàn Quốc hồi tháng 1. Năm ngoái, ở tuổi 22, Cho lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất giành giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng của K.League 1.

Tại giải VĐQG Hàn Quốc mùa này, anh ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo sau 13 trận cho Seoul. Chân sút sinh năm 1999 từng ghi 21 bàn sau 46 trận cho đội U20 Hàn Quốc, trong đó có 2 bàn tại U20 World Cup 2019, giải đấu Hàn Quốc vào tới chung kết. Tốc độ và khả năng dứt điểm của Cho chắc chắn sẽ gây khó khăn cho các đội bóng khác ở U23 châu Á.

Ngoài Cho, Um Won-sang cũng được nhiều đội bóng châu Âu để mắt đến. Um đang là trụ cột Ulsan Hyundai mùa này khi ghi 9 bàn và 4 kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi mặt trận. Tiền đạo sinh năm 1999 nhiều khả năng chuyển sang châu Âu chơi bóng vào mùa giải sang năm, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm ở K.League 1 và AFC Champions League.

Nếu Cho hay Lee là những mẫu cầu thủ chơi tốc độ và giàu kỹ thuật, trung phong Oh Se-hun lại cung cấp các phương án tấn công trực diện hơn cho U23 Hàn Quốc. Oh Se-hun cao tới 1,93 m và đang khoác áo Shimizu S-Pulse tại đá chính tại J.League 1. Thể hình và khả năng làm tường của cầu thủ 23 tuổi sẽ giúp U23 Hàn Quốc đa dạng trong các phương án tấn công. Mùa trước, Oh cũng chơi tốt trong màu áo Ulsan Hyundai ở K.League 1.

Ở hàng tiền vệ, U23 Hàn Quốc cũng sở hữu nhiều cái tên chất lượng. Tiền vệ trung tâm Hong Hyun-seok đang là trụ cột của LASK ở giải VĐQG Áo mùa này. Ngoài ra những cái tên khác như Jeong Sang-bin (Grasshoppers, giải VĐQG Thụy Sỹ) hay Eom Ji-sung (Gwangju) cũng được kỳ vọng tỏa sáng.

HLV trưởng của U23 Hàn Quốc ở giải này là Hwang Sun-hong, người được KFA bổ nhiệm vào năm ngoái. Nhiệm vụ của chiến lược gia 53 tuổi là tạo bộ khung cho Asian Games 2023, giải đấu có thể giúp cầu thủ Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự nếu họ vô địch. Ông Hwang từng 2 lần nhận giải HLV giỏi nhất Hàn Quốc vào các năm 2013 và 2016.

Rõ ràng, trong bối cảnh phần lớn các trụ cột của U23 Thái Lan hay Việt Nam, những đối thủ trong bảng C, còn vất vả trong việc kiếm suất đá chính ở giải VĐQG trong nước, chất lượng của U23 Hàn Quốc ở giải đấu lần này là rất cao. Ngay cả U23 Nhật Bản hay U23 Qatar, những ứng cử viên khác cho chức vô địch châu Á sắp tới, cũng phải dè chừng sức mạnh của Hàn Quốc.