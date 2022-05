Hàn Quốc có tổng thống mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình vào ngày 10/5, sau khi nhận báo cáo đầu tiên từ quân đội với tư cách tổng tư lệnh.

Ông Yoon đã nhận được báo cáo vào lúc nửa đêm từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) trong một boongke ngầm ở văn phòng tổng thống mới tại Yongsan, theo Yonhap.

Tham gia cuộc họp có các quan chức an ninh hàng đầu, trong đó có tân Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung Han và ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Suh Wook, Chủ tịch JCS Won In Choul và các sĩ quan quân đội cấp cao khác được kết nối qua video từ trung tâm chỉ huy JCS.

Ông Yoon bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm sau khi nhận được báo cáo đầu tiên từ quân đội với tư cách là tổng tư lệnh. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch JCS đã thông báo tóm tắt cho ông Yoon về các hoạt động quân sự của Triều Tiên và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc.

"Tổng thống Yoon bày tỏ biết ơn với công sức của các binh sĩ, những người đang ngày đêm cống hiến sức lực để bảo vệ đất nước, cũng như cuộc sống và tài sản của người dân. Ông nhấn mạnh họ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu vững chắc khi tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng", Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Những người tiền nhiệm của ông Yoon như cựu Tổng thống Moon Jae In và Park Geun Hye nhận thông tin báo cáo đầu tiên từ JCS tại nhà riêng, trong khi cựu Tổng thống Lee Myung Bak nhận thông tin trong văn phòng làm việc trước khi nhậm chức.

Đánh dấu sự khởi đầu của chính quyền ông Yoon Suk Yeol, một buổi lễ rung chuông đã được tổ chức vào lúc nửa đêm ở trung tâm thành phố Seoul.

20 đại diện được lựa chọn từ công chúng đã rung chuông 33 lần tại tháp chuông Bosingak. Trước lễ rung chuông, nhiều sự kiện văn hóa khác nhau đã được tổ chức để chào mừng chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Lễ nhậm chức chính thức của ông Yoon dự kiến ​​diễn ra vào 11h sáng (theo giờ địa phương) tại National Assembly Plaza.