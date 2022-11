Halloween đang trở thành từ khóa cấm với giới giải trí Hàn Quốc

Nhiều chương trình, bộ phim nhắc đến lễ hội Halloween đều bị hủy bỏ hoặc hoãn phát sóng sau thảm kịch Itaewon.

Bộ phim The Fabulous phải chỉnh sửa những phân cảnh liên quan đến Halloween.

Theo The Maeil Business, Halloween bắt đầu trở thành chủ đề cấm kỵ đối với ngành giải trí của Hàn Quốc sau thảm họa Itaewon.

Nhiều chương trình truyền hình, bộ phim có nhắc đến chủ đề Halloween buộc phải hủy bỏ lịch phát sóng hoặc chỉnh sửa trước khi ra mắt. Gần nhất, bộ phim The Fabulous (tựa Việt: Bộ tứ thời thượng) hoãn thời gian phát sóng vô thời hạn. Tác phẩm cũng phải chỉnh sửa một số phân cảnh liên quan đến lễ hội Halloween để tránh những phản ứng từ khán giả sau khi ra mắt.

Chương trình giải trí Hong Kim Dongjeon của đài KBS2 lên sóng ngày 23/10 với chủ đề nói trên bị gỡ bỏ.

Chương trình truyền hình, phim ảnh có chủ đề về Halloween bị cấm phát sóng hoặc hoãn thời gian ra mắt.

Tương tự, 2 Days and 1 Night cũng phải chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến chủ đề Halloween. Chương trình The Return of Superman ngừng phát sóng các tập có nội dung về lễ hội Halloween.

Các nền tảng trực tuyến và chương trình radio cũng không ngoại lệ. Teabing xóa bỏ phần nội dung liên quan đến Halloween như bí ngô, đèn lồng ở trang chủ. Phần tiêu đề "Bạn là nhân vật chính của Halloween" trên Watcha không còn xuất hiện.

Nhiều chương trình radio loại bỏ bản ghi sẵn. Radio show của KBS Radio Cool FM, ghi hình bởi Park Myung Soo được thay thế. Thay vào đó, đơn vị này tổ chức buổi phát sóng trực tiếp vì nhiều câu nói, bình luận của diễn viên hài không phù hợp với thời điểm tang thương.

Các công ty giải trí Kpop hủy bỏ toàn bộ sự kiện liên quan đến Halloween. SM Entertainment quyết định không phát sóng trực tiếp SMTOWN WONDERLAND 2022, dự kiến ​​lên hình vào lúc 16h15 ngày 30/10.

Chuyên gia trong ngành phát thanh, truyền hình tại Hàn Quốc nhận định: "Các chương trình, sự kiện liên quan đến Halloween sẽ không được sản xuất, tổ chức và trình diễn ở Hàn Quốc trong năm nay và cả tương lai".

Những ngày qua, hàng trăm sự kiện giải trí của Hàn Quốc cũng phải hủy bỏ. Nhiều nghệ sĩ xứ củ sâm thông báo hủy hoặc hoãn lịch trình.

Nhiều lễ hội và concert cũng bị hủy bỏ. Các đêm nhạc của Jang Yoon Jung, Young Tak, Hong Jin Young… được lên kế hoạch diễn ra trên khắp đất nước trong những ngày tới. Kim Jae Joong thậm chí tổ chức sự kiện âm nhạc ở Nagoya, Nhật Bản. Hiện tại, họ phải thay đổi toàn bộ lịch trình. ATEEZ, Dreamcatcher ngoài gửi thông điệp chia buồn và tưởng nhớ nạn nhân Itaewon còn thông báo hoãn concert.