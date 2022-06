Hai vụ án mạng sau những chầu nhậu

Trong vòng hơn một tháng, 3 vụ giết người nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, khiến dư luận xã hội bàng hoàng.

Nguyên nhân các vụ án đều bắt nguồn từ rượu, bia. Cụ thể, ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Dương (42 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 19/6, Dương nhậu với ông Nguyễn Văn Lợi (trú tỉnh Vĩnh Long) tại nhà người quen trên địa bàn xã Long Phú, huyện Tam Bình. Trong lúc lai rai, Dương nghe ông Lợi kể lại việc cho anh Nguyễn Hoài Thanh (41 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Long Phú) mượn 1,7 triệu đồng lâu rồi không trả mà còn có lời lẽ thách thức. Nghe vậy, Dương chở ông Lợi đến nhà trọ của anh Thanh ở ấp Phú Sơn A (xã Long Phú) để đòi nợ.

Lê Thái Dương.

Vừa đến nơi, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã to tiếng. Ông Lợi và anh Thanh lao vào xô xát. Thấy vậy, Dương chạy tới can ngăn, thì bị Thanh và con trai đánh té ngã xuống đất. Bực tức, Dương rút dao đem theo trong người đâm trúng người Thanh khiến nạn nhân ngã gục. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ, nhưng tử vong sau đó.

Mới đây, giữa tháng 6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Bình Tân đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra vào trưa 1/6, tại ấp Tân Trung (xã Tân Bình, huyện Bình Tân). Nạn nhân là V.K.L. (SN 1976), còn kẻ gây ra án mạng là Võ Văn Thanh (SN 1982, em ruột anh L.).

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn nhất thời, Thanh dùng dao đâm vào vùng hông của anh L.. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 3/6, nạn nhân tử vong. Nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Tân khẩn trương vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan.

Trước đó, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cũng điều tra vụ một người bị đâm bằng dao và kéo phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm là Dương Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/5, Vũ tổ chức nhậu tại nhà. Sau đó, anh Nguyễn Minh Hữu (31 tuổi, ngụ ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ) đến và xảy ra mâu thuẫn và cãi vã to tiếng. Lát sau, anh Hữu bỏ đi ra ngoài đường thì bị Vũ chạy theo dùng dao đâm khiến dao bị gãy.

Dương Hoàng Vũ.

Chưa chịu buông tha, Vũ tiếp tục sử dụng kéo đâm khiến anh Hữu gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường cùng Công an xã Long An đưa Vũ về trụ sở làm việc, bước đầu làm việc, Vũ đã thừa nhận hành vi đâm anh Hữu là do mâu thuẫn nhất thời.

Theo cơ quan chức năng, những vụ án xảy ra do tác động của rượu, bia luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do mâu thuẫn từ trước hoặc áp lực cuộc sống hay đơn giản là câu nói đùa lúc nhậu.