Hai thí sinh Việt xếp hạng thấp trong show Hàn Quốc

Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải lần lượt nhận đánh giá 1-2 sao từ các giám khảo của Boys Planet 999. Hai thí sinh Việt hạn chế trong việc phát âm tiếng Hàn.

Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải trong tập đầu tiên của Boys Planet 999.

Tối 2/2, tập đầu tiên của chương trình Boys Planet 999 lên sóng trên Mnet. Trong tập đầu tiên, hai thí sinh người Việt là Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công có thời lượng xuất hiện ít ỏi. Trong vòng thi đầu, hai ca sĩ biểu diễn bài hát View của nhóm nhạc SHINee.

Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công phát huy thế mạnh vũ đạo với những động tác dứt khoát. Họ cũng duy trì giọng hát khá ổn định suốt phần trình diễn dù thực hiện cả vũ đạo. Tuy nhiên, điểm yếu của hai người là phát âm tiếng Hàn chưa tốt, đặc biệt Nguyễn Thành Công.

Do đó, cả hai nhận đánh giá tương đối thấp từ các giám khảo của chương trình ở vòng đầu. Đặng Hồng Hải nhận hai sao tương đương lớp C còn Nguyễn Thành Công nhận một sao tức vào lớp D.

Trong chương trình, các thí sinh được phân chia lớp dựa trên số sao từ 1 tới 4. Họ lần lượt được xếp vào các lớp A, B, C và D. Trong đó, A là lớp cao nhất (tương ứng 4 sao) còn D là lớp kém nhất (một sao). Khán giả hy vọng hai thí sinh Việt tiến bộ trong các vòng tới để vươn lên những lớp cao hơn.

Đặng Hồng Hải (ảnh trái) và Nguyễn Thành Công tham gia show thực tế của Hàn Quốc. Ảnh: Mnet.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, tham gia cuộc thi với tư cách thực tập sinh của Fantagio - công ty quản lý của Astro và Weki Meki. Anh từng tham gia The Voice Kids năm 2016, thuộc đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Trong khi đó, Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, là thực tập sinh tự do. Lượt xem video trình diễn ca khúc chủ đề Here I Am của hai ca sĩ được đăng trước khi chương trình chính thức lên sóng đạt lượt xem cao.

Boys Planet 999 là chương trình thực tế mới của đài Mnet. Chương trình có sự tham gia của thí sinh nam đến từ Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Trải qua các vòng thi, 9 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả có cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.