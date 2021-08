Hai thanh niên hẹn mua bán súng ngay chốt kiểm dịch

Bắt 13 người mua bán ma túy, thu 7 khẩu súng các loại

Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các huyện, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy và vũ khí do người đàn ông 35 tuổi cầm đầu.