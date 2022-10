Hải Phòng xây ký túc xá cho 10.000 công nhân

Hải Phòng dự kiến dành quỹ đất rộng 5,4 ha để thực hiện dự án trị giá 1.560 tỷ đồng xây dựng ký túc xá cho khoảng 10.000 công nhân đang làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng có buổi làm việc với UBND quận Hải An và các ngành chức năng của TP Hải Phòng về việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của công nhân làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Theo đó, Ban phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam dạng ký túc xá cao 10 tầng và nhà tiện ích công cộng cao 5 tầng. Tổng mức đầu tư 1.560 tỷ đồng , thời hạn thực hiện 50 năm, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một thi công từ quý IV/2022 đến quý IV/2024, giai đoạn hai từ quý IV/2025 đến quý IV/2027.

Khi dự án hoàn thành kỳ vọng giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.000 công nhân đang làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, khu nhà ở xã hội được xây dựng nằm trên lô đất rộng hơn 5,4 ha, có một phần do phường Đông Hải 2 thuộc quận Hải An quản lý, một phần chưa giải phóng mặt bằng do Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng quản lý.

Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch quận Hải An, Hải Phòng, cho biết quận sẽ bàn giao đất cho chủ đầu tư sớm thực hiện dự án sau khi hoàn thiện các thủ tục thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư xây dựng, khẩn trương đưa công trình vào sử dụng.

Đối với phần diện tích chưa thu hồi, UBND quận Hải An đề nghị thành phố ra thông báo thu hồi đất, trên cơ sở đó sẽ cùng các ngành chức năng thực hiện kế hoạch thu hồi.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thu hút dự kiến khoảng 38.000 công nhân, người lao động đến làm việc. Ảnh: Việt Linh.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, trong năm 2022, ngoài dự án chỗ ở cho 10.000 lao động của Công ty Pegatron Việt nam, Ban cũng phê duyệt Dự án khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Universal Industrial Việt Nam.

Đây là hai dự án nhà ở dạng ký túc xá giải quyết được chỗ ở cho khoảng 14.000 công nhân trong tổng số khoảng 38.000 công nhân, người lao động đến làm việc tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế nhận định định hướng phát triển kinh tế của Hải Phòng dựa trên 3 trụ cột chính: Công nghiệp công nghệ cao - cảng biển, logistics - du lịch dịch vụ. Riêng về phát triển công nghiệp, thành phố dự kiến mở thêm 15 khu công nghiệp mới.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực thu hút người lao động, các khu công nghiệp của Hải Phòng sẽ phải cạnh tranh với các khu công nghiệp của các địa phương lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình… Vì thế việc xây dựng cơ chế, chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng cho người lao động trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu để thu hút và giữ chân người lao động.