Hải Phòng tìm người đến 19 điểm liên quan ca mắc Covid-19

Trong 19 điểm này, có nhiều nơi tập trung đông người như siêu thị, ngân hàng, quán ăn, quán cà phê. Đây là những địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh mới được phát hiện tại Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng tối 22/2 thông báo khẩn tìm người từng đến 19 địa điểm liên quan chuỗi lây nhiễm mới với hai điều dưỡng.

19 địa điểm bao gồm: Quán bánh mì chảo gần đường tàu Cát Cụt khoảng 12h, ngày 7/2; Chợ Đổ khoảng 13h, ngày 7/2; Siêu thị Metro từ 13h40 đến 14h40, ngày 7/2; Cửa hàng vàng ở Cầu Đất khoảng 17h, ngày 7/2; Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30 đến 18h, ngày 7/2; Nhà đồng nghiệp ở đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân khoảng 18h, ngày 7/2; Bệnh viện Giao thông Vận tải từ ngày 8 đến 9/2.

Chợ xã Hoàng Động, sáng ngày 10/2; Nhà cô Oanh ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên khoảng 15h30, ngày 10/2; Cửa hàng trang sức PNJ trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tối 10/2; Nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, ngày 14/2; Đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30 ngày 14/2; Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân từ 8h30 đến 13h30 ngày 15/2; Ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 9h đến 22h ngày 20/2.

Nhà chị Linh tại phường Cát Bi, quận Hải An, 11h ngày 21/2; Số 5a1/21 Đồng Thiện, đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân; Ngân hàng Công Thương chi nhánh Lê Chân, 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân; Chi nhánh Ngân hàng Công Thương, 56 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân; Cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân.

Hải Phòng đã cho tạm dừng hoạt động tất cả hàng quán không thiết yếu, Ảnh minh họa: Đức Anh.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về 2 ca bệnh mới ở địa phương. Trường hợp đầu tiên là N.V.Q. (28 tuổi, địa chỉ khu công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng). Người này là điều dưỡng ở khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải, bạn trai của bệnh nhân Đ.T.P (nữ điều dưỡng của Bệnh viện Giao thông Vận tải).

Bệnh nhân còn lại là Đ.M.T. (20 tuổi) trú tại thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), em gái của bệnh nhân Đ.T.P..

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị đưa 3 bệnh nhân vào phòng áp lực âm tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

UBND TP Hải Phòng đã phong tỏa xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện Giao thông vận tải ở phường Hùng Vương, Hồng Bàng và lô 112 khu công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng từ ngày 22/2 đến 8/3.

UBND TP Hải Phòng cũng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương (giáp ranh với xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và phường Dư Hàng, quận Lê Chân 15 ngày kể từ ngày 22/2.