Hải Phòng thành vùng đỏ, người dân về quê ăn Tết thế nào?

"Dù chưa đến mức ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân về quê ăn Tết, thành phố đã có giải pháp và sẽ điều chỉnh", Phó chủ tịch TP Hải Phòng nói.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng ngày 8/1 công bố toàn thành phố này trở thành vùng có nguy cơ rất cao về dịch Covid-19 (vùng đỏ) sau khi 131/218 xã, phường chuyển cấp độ 4.

Sáng 9/1, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam trao đổi với Zing về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố.

Theo ông Nam, những ngày qua, thành phố ghi nhận dao động số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày từ 500 đến dưới 1.000. Trong khi thành phố này có hơn 2 triệu dân, tỷ lệ phủ vaccine mũi 1 đạt hơn 100% (bao gồm người ngoại tỉnh), mũi 2 gần 100%, trẻ em 12-17 cũng đạt tỷ lệ như vậy.

Hải Phòng đạt tỷ lệ phủ vaccine phòng Covid-19 mũi 2 toàn dân. Ảnh: Nguyễn Dương.

Đến nay, thành phố có 19 ca tử vong. Những trường hợp này chưa tiêm vaccine, có bệnh nan y, bệnh nền và cao tuổi.

So với quy chuẩn chung, Hải Phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố. Tuy nhiên, chính quyền đã quyết định nâng lên một cấp để phòng, chống dịch.

Ông Nam lý giải Hải Phòng là địa phương có 5 hệ thống giao thông bao gồm: Cảng biển; cảng, tuyến đường sông; đường sắt; hàng không và đường bộ. Thứ hai, thủy thủ nước ngoài đến Hải Phòng nhiều, khi biến chủng Omicron đang diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, người tỉnh, thành khác về Hải Phòng lao động cũng rất nhiều. Hơn nữa, từ khi thực hiện Nghị quyết 128, người dân lơ là, chủ quan.

“Vì thế, khả năng lây, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn thành phố cảng biển lớn nhất cả nước là rất lớn. Chúng tôi có chỉ đạo nâng lên một cấp để hạn chế mức lây lan dịch bệnh”, ông Nam nói.

Về việc nâng thành vùng đỏ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân lúc Tết cận kề, lãnh đạo mong muốn người dân chấp hành và tuyệt đối không chủ quan, thực hiện tốt 5K.

Hàng quán ở Hải Phòng sẽ chuyển sang bán mang về khi thành vùng đỏ. Ảnh: Nguyễn Dương.

Với những biện pháp mạnh như vậy, chính quyền Hải Phòng kỳ vọng số ca mắc sẽ thuyên giảm những ngày tới đây. “Từ đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh biện pháp để bà con kinh doanh, buôn bán nhưng lưu ý người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Không vì điều đó mà để dịch bùng phát”, Phó chủ tịch Hải Phòng nhấn mạnh.

Về việc di chuyển của người dân về Hải Phòng ăn Tết khi thành phố siết chặt hoạt động, ông Nam thừa nhận sẽ ảnh hưởng song thành phố đã có giải pháp như những nơi còn vùng xanh (cấp độ 1) thì vẫn cho các bến xe hoạt động.

Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc người dân di chuyển từ vùng đỏ sang vùng xanh. Theo ông Nam, thực hiện Nghị quyết 128, thành phố không cấm người dân và chỉ tuyên truyền là chính.

“Khi số ca mắc giảm, chuyển biến tích cực, thành phố sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt để người dân vui Tết, đón Xuân”, ông Nam nói thêm.

Theo CDC Hải Phòng, ngày 8/1, thành phố này có thêm 4 quận, huyện, gồm: Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy thành vùng đỏ, nâng tổng số nhóm nguy cơ rất cao lên 10 địa bàn. Bốn huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão và Cát Hải thuộc vùng cam (cấp độ dịch 3).

Hải Phòng chỉ còn huyện đảo Bạch Long Vỹ - nơi cách đất liền khoảng 110 km - vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối, không có ca mắc Covid-19.

Từ 18h ngày 7/1 đến 18h ngày 8/1, Hải Phòng ghi nhận thêm 751 ca mắc Covid-19. Thành phố này có 8.875 ca đang điều trị; hồi phục, xuất viện có 6.508 ca; 47 bệnh nhân nặng, nguy kịch.