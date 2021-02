Hải Phòng dỡ 8 chốt, dừng kiểm soát xe chở hàng hóa

Hải Phòng dừng 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào bằng đường bộ. Các chốt còn lại hoạt động nhưng dừng kiểm soát phương tiện hàng hóa.

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại khu vực cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

Quyết định này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành quy trình lưu thông hàng hóa ra vào vùng dịch bệnh và để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Quốc lộ 5 vắng vẻ những ngày Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo đó, 8 chốt kiểm soát dịch của Hải Phòng dừng từ 17h ngày 26/2, gồm: Chốt số 1 tại vị trí chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên; chốt số 2 tại phía sau Trạm thu phí đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuống nhánh đường 356, quận Hải An; chốt số 3 tại phía sau Trạm thu phí đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; chốt số 4 tại phía sau đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão; chốt liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo; Chốt tại cầu sông Hóa (do huyện Vĩnh Bảo thành lập); chốt kiểm soát dịch tại chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (do huyện Cát Hải thành lập); chốt tại nút giao Tân Vũ (do quận Hải An thành lập).

Đối với các chốt kiểm soát còn lại, TP Hải Phòng chỉ đạo tiếp tục hoạt động nhưng không kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa, chỉ duy trì kiểm soát xe chở người, phương tiện vận chuyển hành khách, xe thô sơ chở hàng hóa, người đi bộ.

Các chủ phương tiện, chủ giao nhận hàng hóa giám sát việc lái xe, phụ xe áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm khi lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 khi lưu thông.

Đến ngày 26/2, Hải Phòng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó một bệnh nhân chuyển về Hải Dương điều trị. Ba bệnh nhân mới phát hiện gần đây có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện lâm sàng.