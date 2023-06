Hải Phòng đình chỉ 40 phòng trà sau vụ cháy làm 3 người chết

Sau vụ cháy phòng trà số 144 Văn Cao khiến 3 nhân viên tử vong, Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra, rà soát, đình chỉ khoảng 40 phòng trà.

Ngày 9/6, đại diện Công an TP Hải Phòng thông tin vụ việc cháy phòng trà tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn Akatsuki số 144 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) hôm 12/5.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an TP Hải Phòng đang xem xét trách nhiệm của chủ hộ, người thuê nhà, cán bộ quản lý, một số cán bộ đội PCCC&CNCH, Công an quận Ngô Quyền. Đồng thời, cơ quan này kiểm tra, rà soát, đình chỉ 40 phòng trà tương tự như 144 Văn Cao nằm rải rác trên toàn thành phố.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phòng trà số 144 Văn Cao làm 3 người tử vong, đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng, cho biết nguyên nhân dẫn đến cháy tại phòng trà số 144 Văn Cao là do chập điện ở tầng 1. Nơi này có nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế, giường… làm cho ngọn lửa bùng phát, lan tỏa nhanh và tạo nhiều khí độc.

Theo ông Bình, khi vụ cháy xảy ra, các nạn nhân đã chạy ra phía trước mở cửa khiến cho gió thổi, lửa bùng lên mạnh hơn. Nếu bình tĩnh, các nạn nhân có thể chạy ra lối thoát hiểm phía sau để trèo sang nhà hàng xóm thoát thân.

Lực lượng Công an cố gắng khống chế không để ngọn lửa cháy sang những nhà xung quanh. Ảnh: N.H.

Đại diện Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, phòng trà này được cơ quan công an kiểm tra phương án phòng cháy và tập huấn phòng cháy đầy đủ. Tuy nhiên, vì những nạn nhân là nhân viên mới, chưa được tập huấn kỹ lưỡng, không xử lý đúng cách nên xảy ra hậu quả thương tâm.

“3 nạn nhân còn rất trẻ, trong đó 2 người mới vào làm việc ở quán vài ngày. Người còn lại là bạn của nhân viên đến chơi”, ông Bình chia sẻ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/5, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 sau đó cháy lan rộng lên các tầng trên cao tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn Akatsuki số 144 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), lúc này có 4 người bị mắc kẹt bên trong nhà.

Người dân xung quanh tìm mọi cách ứng cứu các nạn nhân ra ngoài và gọi lực lượng chức năng. Nhưng do kết cấu tòa nhà dạng ống, phía trước là cửa cuốn đóng kín, công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Lúc sau, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ngô Quyền có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng cùng lực lượng chữa cháy của TP tổ chức xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy và ngăn không cho đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Hậu quả vụ cháy khiến 3 người tử vong do ngạt khí, một người may mắn thoát ra ngoài an toàn. Các nạn nhân tử vong đều là nữ, được xác định là B.T.H.Y.; N.U.Nh.; N.N.A., tuổi 18-21, cùng trú tại TP Hải Phòng.