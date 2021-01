Hải Phòng cho học sinh nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C

Hải Phòng sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Bậc THCS, THPT cũng được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lê Quốc Tiến vừa ký công văn quy định về việc bảo đảm sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, thành phố này sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS và THPT nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Sở GD&ĐT TP sẽ phối hợp với cơ quan báo đài về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hải Phòng trong những ngày trời rét đậm, rét hại. Cơ quan này đề nghị phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin nêu trên. Căn cứ vào đó, các đơn vị giáo dục được phép quyết định cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non, tiểu học ở Hải Phòng được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C. Ảnh minh họa: Phạm Thắng. Trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại, Sở GD&ĐT đề nghị trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện và hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo một số nội dung. Một là, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, bán trú, phòng ăn… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ẩm cho học sinh. Đặc biệt, đối với các trường mầm non, tiểu học cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các bé. Hai là, đối với các trường có tổ chức bán trú, sở yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo thức ăn và thực phẩm, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa ấm, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ y tế học đường. Ba là, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời; cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục ngoài trời; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ khiến nền nhiệt các khu vực trên tiếp tục giảm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại nằm ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C. Đến ngày 11-13/1, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp nhưng ban ngày, khu vực tăng nhiệt rõ rệt, dao động 17-19 độ C, trời rét và có nắng hanh. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7/1, Trung Bộ có mưa to, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Mẫu Sơn -1,4 độ C, miền Bắc chìm trong rét hại Chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ tại các khu vực núi cao phía Bắc còn dưới 5 độ C. Ngày 8-9/1, Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt rét này.