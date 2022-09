Hai nhóm thanh niên nổ súng náo loạn khu dân cư vì quỵt tiền mua dâm

Xảy ra mâu thuẫn từ việc mua bán dâm với một cô gái, 2 nhóm thanh niên ở Bình Dương đã dùng súng và hung khí hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự các đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1976), Trần Văn Tửng (SN 1995) và Nguyễn Văn Hận (SN 1985) cùng quê Bạc Liêu để điều tra về các hành vi “cố ý gây thương tích”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “hiếp dâm”.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào ngày 13/8, Trần Văn Tửng liên hệ với chị N. (SN 2003, quê An Giang) để thỏa thuận việc mua dâm. N. đồng ý, Tửng chở N. đến nhà nghỉ ở KDC Việt - Sing (phường An Phú, TP Thuận An).

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi đến nhà nghỉ, chị N. thấy có cả Huỳnh Trung Nghĩa, nên không đồng ý quan hệ tình dục mà đòi về. Tuy nhiên, Tửng và Nghĩa dùng vũ lực thay nhau quan hệ tình dục với chị N. Khi quan hệ xong, Nghĩa chở chị N. về, nhưng không trả tiền.

Khi về nhà, chị N. kể lại sự việc cho Đỗ Đức Việt (SN 1973, quê Hải Dương, là quản lý nhà nghỉ nơi chị N. ở). Bực tức, Việt rủ thêm bạn là Y Bil Buôn Yã (SN 1989, ngụ Đắk Lắk) cùng khoảng 10 người khác đi tìm Nghĩa để giải quyết.

Nhóm của Việt yêu cầu Nghĩa phải bồi thường cho N. 100 triệu đồng. Do Nghĩa không có tiền, các đối tượng đồng ý giảm xuống 50 triệu đồng rồi 20 triệu đồng.

Sau đó, Nghĩa nhờ người đưa xe máy đi cầm đồ được 12 triệu đồng đưa cho N. và viết giấy hẹn nợ trả 8 triệu đồng sau.

Sau khi được các đối tượng thả về, Nghĩa kể cho Tửng và Hận nghe việc bị nhóm của Việt đánh.

Lúc này, Tửng gọi điện thoại cho nhóm Việt hẹn gặp nhau nói chuyện. Khi 2 nhóm gặp nhau trong khu dân cư Việt Sing thì xảy ra xô xát. Tửng cầm dao chém và đâm vào người Yã một nhát gây thương tích, Hận cũng dùng cây inox đánh vào người một số người trong nhóm của Yã.

Riêng Nghĩa chạy vào phòng trọ lấy khẩu súng ngắn và 6 viên đạn ra nổ để thị uy.

Các đối tượng bỏ chạy và gặp tổ tuần tra của Công an phường An Phú, nên bị bắt giữ cùng tang vật.