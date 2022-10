Hai nhóm ở Phú Quốc bắn nhau vì mâu thuẫn đất đai

Một người đàn ông quê Cà Mau mâu thuẫn về đất đai với nhóm người ở Phú Quốc, nên xảy ra hỗn chiến rồi bắn nhau bằng súng hoa cải.

Sáng 28/10, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tiếp tục tung lực lượng truy tìm các nghi can liên quan đến vụ bắn nhau khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Tại cảng Bãi Vòng và các bến phà cao tốc, cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ những hành khách rời đảo Phú Quốc.

Một nguồn tin cho biết một người bị thương nặng đã tử vong, nhưng lãnh đạo Công an Phú Quốc chưa xác nhận. Cơ quan điều tra cũng từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương.

Một người nguy kịch trong vụ bắn nhau ở Phú Quốc. Ảnh: Việt Nhân.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân mâu thuẫn giữa 2 băng nhóm dẫn đến bắn nhau là do V.V.L. (35 tuổi, quê huyện U Minh, Cà Mau; tạm trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc) xảy ra tranh chấp đất đai với K.V.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Cửa Dương). Trưa 27/10, trên 20 người của nhóm do L. cầm đầu đã đến khu đất của Đ. gần bưu điện Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn.

Sau một lúc cãi nhau, nhóm của L. dùng hung khí rượt đuổi đối phương. Người dân sau đó nghe hơn 10 tiếng súng xung quanh căn nhà đang xây dựng dang dở.

Nói với Zing tối 27/10, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết có 2 người chết, 4 người bị thương. Trong đó, một người rất nguy kịch đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Theo ông Hưng, cảnh sát đã bắt được 17 nghi can và đang truy tìm những người còn lại. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra các nghi can về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Quốc, những người bị thương sau khi sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Vinmec ở xã Gành Dầu và đưa lên tuyến trên ở TP.HCM.