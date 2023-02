Hai người trộm tài sản bị bắt vì chiếc ví đánh rơi tại hiện trường

Đánh rơi chiếc ví tại hiện trường, 2 người trộm xe máy ở TP.HCM bị trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình truy xét, bắt giữ.

Phong (bìa trái) và Tuyển bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 1/2, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đang tạm giữ Huỳnh Thanh Phong (32 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Trọng Tuyển (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, khoảng 21h30 ngày 29/1, Công an phường 14, quận Tân Bình, nhận được tin báo của anh H. về việc người này bị trộm chiếc xe máy.

Nạn nhân cho biết dựng xe ở địa chỉ tại phường 14, quận Tân Bình, để thăm bạn. Một lúc sau, anh H. quay lại, thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị kẻ trộm bẻ khóa lấy mất,

Công an phường 14 phối hợp với đội Cảnh sát hình sự công an quận và Tổ tuần tra 363 khám nghiệm hiện trường, phát hiện chiếc ví nghi do nghi phạm đánh rơi. Truy xét từ manh mối trên, cảnh sát lần lượt bắt giữ Phong và Tuyển.

Theo cảnh sát, 2 nghi phạm dương tính ma túy và cùng có 4 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản.