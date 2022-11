Hai người thương vong tại quán nhậu ở TP Thủ Đức

Trong lúc lấy xe ra về, 2 người đàn ông bị nhóm thanh niên tấn công khiến một người chết, người còn lại bị thương trước quán nhậu ở TP Thủ Đức

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng, khiến 2 người đàn ông thương vong.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thái Linh.

Trước đó, tối 27/11, ông T.V.C (33 tuổi, quê Bình Phước) cùng ông P.V.Đ. (35 tuổi, quê Bình Dương) đến ăn uống tại quán nhậu ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Một lúc sau, cả 2 chuẩn bị dắt xe ra về. Lúc này, anh C. bị một nhóm khoảng 8 người (thực khách trong quán) lao vào tấn công. Thấy vậy, anh Đ. đến can ngăn cũng bị nhóm này tấn công. Nhóm nghi phạm rời đi khi thấy anh C. nằm bất động, máu chảy nhiều.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong với vết thương thấu ngực trái.

Nhận tin báo, cảnh sát khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, truy xét nhóm gây án.