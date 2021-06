Hai người đẹp mang gương mặt ác kinh điển của màn ảnh

Kim So Yeon và Kim Seo Hyung là 2 sao nữ Hàn chủ yếu thành danh nhờ vai phản diện. Một người được đánh giá là có gương mặt chuẩn ác nữ. Người còn lại được gọi là "ác nữ quốc dân".

Cùng trở lại màn ảnh nhỏ vào mùa hè năm 2021 với 2 bộ phim khai thác cuộc sống giới thượng lưu nhưng nếu Kim So Yeon vẫn gắn bó với vai phản diện thì Kim Seo Hyung lại hóa thân thành một nhân vật mang nét nửa chính nửa tà.

Cả Kim So Yeon và Kim Seo Hyung đều từng có những vai phản diện kinh điển của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Hai ngôi sao có điểm chung là đều có ngoại hình, thần thái phù hợp với vai phản diện.

Kim So Yeon và gương mặt chuẩn ác nữ

Tháng 6/2021, Kim So Yeon một lần nữa tái ngộ người hâm mộ thông qua tác phẩm truyền hình Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) mùa 3. Mùa phim vừa ra mắt tập 1 vào tối 4/6.

Trong vai cô giáo thanh nhạc Cheon Seo Jin, Kim So Yeon vẫn tiếp tục lột tả vẻ nham hiểm, toan tính và đầy tham vọng của nhân vật. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một màn bùng nổ xuất sắc khác từ phía nữ diễn viên họ Kim như những gì cô đã thể hiện ở mùa 1.

Kim So Yeon tiếp tục trở lại với vai phản diện trong Penthouse mùa 3.

Cheon Seo Jin là một vai phản diện khá thành công của Kim So Yeon. Chính vai diễn này đã giúp cô chinh phục giải thưởng danh giá Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình (Thị hậu) tại Baeksang Arts Awards diễn ra hồi tháng 5.

Kim So Yeon sở hữu gương mặt chuẩn ác nữ, đó là nhận định từ một chuyên gia tư vấn hình ảnh của Personal Image Makers TV tại Hàn có tên Choi Ji Won. Cánh mũi thon nhọn, gò má cao với phần xương gò má chếch hướng 45 độ cùng đường quai hàm sắc sảo giúp Kim So Yeon trông càng "ác" hơn.

Vẻ ngoài của nữ diễn viên đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của vai diễn, đặc biệt là vai phản diện. Ở Kim So Yeon toát lên vẻ lạnh lùng, sắc cạnh - một sắc thái cần có cho những nhân vật có tính cách mưu mô, độc ác.

Kim So Yeon được đánh giá là có khuôn mặt phù hợp để đóng vai ác.

Ngoài ra, cái “ác” của Kim So Yeon trong mỗi lần nhập vai còn nằm ở kỹ năng diễn xuất của cô. Từng cái nhếch mày, ánh mắt hay nụ cười nửa miệng rất “quái” trên khuôn mặt nữ diễn viên đều góp phần giúp cô khắc họa tâm lý đen tối, méo mó của nhân vật tốt hơn.

Nhắc tới những màn trình diễn để đời của Kim So Yeon, người hâm mộ có lẽ không thể quên được vai Heo Young Mi trong All About Eve (Tình yêu trong sáng) năm 2000. Với nét diễn sắc sảo, cô đã thể hiện thành công bản chất ích kỷ, tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện tham vọng cũng như sự đau khổ, dằn vặt của nhân vật khi nhận ra sai lầm.

Ngay sau khi Tình yêu trong sáng kết thúc, Kim So Yeon được truyền thông Hàn gọi bằng những biệt danh như "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn", "loài cỏ dại lạnh lùng".

Heo Young Mi ở bộ phim Tình yêu trong sáng là vai ác kinh điển trên màn ảnh nhỏ của Kim So Yeon.

Song, nỗi ám ảnh quá lớn từ vai phản diện Heo Young Mi đã khiến công chúng ghét cay ghét đắng nữ diễn viên. Ngôi sao 41 tuổi cho hay cô từng nhiều lần khóc vì tủi thân khi phải nhận lời chỉ trích, ánh nhìn xa lánh của mọi người.

Từ thời điểm đó đến nay, Kim So Yeon không đóng khung tình tượng vào vai ác mà linh hoạt biến hóa bằng những vai diễn bi kịch, dịu dàng hoặc hài hước. Dù chỉ thỉnh thoảng nhập vai phản diện, nữ diễn viên vẫn luôn gây ấn tượng bằng nét diễn "ác" một cách tự nhiên.

Kim Seo Hyung và biệt danh “ác nữ quốc dân”

Trong 2 năm qua, Kim Seo Hyung đã có sự chuyển mình trong cách chọn vai. Từ Nobody Knows (2020) đến Mine (2021), nữ diễn viên lần lượt hóa thân thành một nữ thám tử mang đầy lòng chính nghĩa, rồi đến một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu nửa chính nửa tà, chất chứa trong lòng nhiều ẩn ức và bi kịch.

Kim Seo Hyung trong Mine (Sở hữu) không còn khiến người xem ghét bỏ vì nhập vai phản diện quá “mượt” mà thay vào đó, khiến khán giả choáng ngợp vì một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái cùng một hình tượng đa sắc đa chiều.

"Ác nữ" Kim Seo Hyung tái xuất màn ảnh nhỏ 2021 bằng một vai diễn phức tạp, đầy bi kịch.

Nội dung của Mine xoay quanh những đấu đá toan tính trong gia tộc siêu giàu họ Han - chủ nhân của tập đoàn đa lĩnh vực Hyowon, nắm giữ nhiều bất động sản, chuỗi khách sạn, nhà hàng, công ty tài chính. Vai diễn của Kim Seo Hyung là Jung Seo Hyun - con dâu cả, người quán xuyến và nắm quyền quyết định nhiều công việc trong gia đình.

Là con dâu hào môn nhưng ngoài vật chất đầy đủ và quyền lực, đời sống tinh thần của Jung Seo Hyun dường như chẳng có gì. Cô kết hôn với người mình không yêu, không được sống với con người thật của mình, phải giữ kín bí mật về giới tính của bản thân và phải gồng mình chống chọi với âm mưu trong gia tộc nhà chồng.

Vì rơi vào hoàn cảnh đó, Jung Seo Hyun buộc phải duy trì một cái đầu “lạnh”, biết toan tính và che giấu cảm xúc. Cô sát phạt, tàn nhẫn đúng chỗ, sẵn sàng dùng thủ đoạn để đấu lại một số thành viên của gia tộc, nhưng cũng yếu đuối và chới với khi đối diện với ẩn ức của chính mình.

Trong 2 năm gần đây, Kim Seo Hyung không còn gắn bó với vai ác.

Dù nhân vật của Kim Seo Hyung có lúc tàn nhẫn, song, người hâm mộ không thể không đồng cảm với cô. Đó là điều mà những vai diễn trước đó của ngôi sao 48 tuổi, phần lớn là vai phản diện, gần như không có được.

Tên tuổi Kim Seo Hyung từng nhiều năm gắn với danh xưng “ác nữ quốc dân”. Vai phản diện ấn tượng nhất đưa sự nghiệp của cô thăng hoa phải kể đến là Shin Ae Ri trong Sự quyến rũ của người vợ (tựa gốc: Temptation of Wife). Shin Ae Ri là “tiểu tam” trơ trẽn ngang nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn thân, không từ thủ đoạn để giành giật lấy thứ vốn không thuộc về mình.

Vai diễn nói trên mang về cho Kim Seo Hyun nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Song, một bộ phận công chúng lại chỉ trích cô vì diễn vai ác quá đạt. Mỗi lần ra đường, Kim Seo Hyung phải tập làm quen với ánh nhìn thiếu thiện cảm và lời chửi rủa, mắng nhiếc từ người đi đường nếu họ nhận ra nữ diễn viên chính là “cô ả đáng ghét Shin Ae Ri”.

Kim Seo Hyung từng bị ghét bỏ vì diễn vai ác quá đạt ở phim Sự quyến rũ của người vợ.

Ngoài Shin Ae Ri, Kim Seo Hyung còn một vai phản diện để đời khác là nữ giáo viên phụ đạo Kim Joo Young trong “bom tấn truyền hình” SKY Castle (2019). Vì thành tích, Joo Jung bất chấp mọi quy tắc đạo đức để đạt được tham vọng. Chính ngôi sao 48 tuổi bộc bạch rằng cô cũng cảm thấy ghê sợ trước sự tàn nhẫn của nhân vật.

Diễn vai ác thành công, với Kim Seo Hyun, vừa là một thành tựu, vừa là một hành trình khổ ải và cô đơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap News, cô chia sẻ rằng bản thân thường trăn trở và tự vấn rằng “tại sao mình luôn phải đóng kiểu vai tồi tệ như thế này và biến bản thân trở thành kẻ cô độc?”.

Có thể thấy, cả Kim Seo Hyung và Kim Seo Yeon đều từng đạt đến đỉnh cao nghiệp diễn nhờ vai phản diện kinh điển. Nhưng đằng sau đó, họ phải đối mặt với nỗi cô đơn và sự ghét bỏ của một bộ phận khán giả khi bị cảm xúc chi phối từ phim đến đời thực.