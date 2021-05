Hai người bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế

Bà Bùi Thị Vi, đại diện theo pháp luật Công ty Lưu Trường An và ông Lê Thế Vui, đại diện Công ty Kingtech bị hoãn xuất cảnh do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 cá nhân liên quan đến nợ thuế. Đó là trường hợp của bà Bùi Thị Vi (sinh năm 1996), thường trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và ông Lê Thế Vui (sinh năm 1983), thường trú xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Bà Bùi Thị Vi bị tạm hoãn xuất cảnh do là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại Lưu Trường An (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), mà doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cùng với lý do nêu trên, Cục Hải quan Hải Phòng thông báo việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thế Vui (sinh năm 1983). Ông này là đại diện theo pháp luật của Công ty CP kỹ nghệ Kingtech (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Công ty CP kỹ nghệ Kingtech chuyên cung cấp các thiết bị sửa chữa ôtô, thiết bị kiểm định, máy hút bụi. Ảnh: Kingtech.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân được thực hiện từ 29/4 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế) quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gồm thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp trên.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.