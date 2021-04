Hai kẻ trộm chó luôn mang theo kiếm, bình xịt hơi cay

Khi đi bắt trộm chó, Thảo và Lai luôn mạng theo bình xịt hơi cay, kiếm để tấn công người dân truy đuổi nếu bị phát hiện.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Cao Ngọc Thảo (36 tuổi) và Nguyễn Tất Lai (45 tuổi, cùng trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Thảo (trái) và Lai. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Quang Sơn (huyện Đô Lương) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang Thảo và Lai khi đang bắt trộm chó của người dân trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 con chó với tổng trọng lượng 114 kg, một bộ kích điện, xe máy, kiếm tự chế, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với công an, Thảo và Lai khai đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn huyện Đô Lương và Nam Đàn. Khi đi cặp đôi thường mang theo bình xịt hơi cay và kiếm tự chế để chống trả khi bị phát hiện.

Số chó trộm được hai nghi phạm mang bán cho một người đàn ông mở quán bán thịt chó trên địa bàn.

Số chó hai nghi phạm bắt trộm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, Cao Ngọc Thảo từng có tiền án và chịu án 7 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2019.

Còn Nguyễn Tất Lai là bị hại trong một vụ án Giết người xảy ra hồi tháng 6/2020. Trong vụ án này, Lai bị 3 người khác dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu, mặt với tổn hại sức khỏe 84 %.

Cuối tháng 1 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử nhưng do phát sinh một số tình tiết mới liên quan đến tội danh truy tố của một trong 3 bị cáo nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.