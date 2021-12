Hai doanh nhân từng vay tiền vợ Đường 'Nhuệ' sắp hầu tòa

TAND tỉnh Thái Bình dự kiến ngày 10/12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và Phạm Thị Quyết (vợ ông Lẫm, 54 tuổi, đều ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tọa. 8 luật sư thuộc các Đoàn Luật sư Hà Nội và Hải Phòng bào chữa cho 2 bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào năm 2018, ông Lẫm cùng bà Quyết đã vay của 12 cá nhân và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình tổng cộng gần 21 tỷ đồng .

Trong số này, 2 khoản vay trị giá 400 và 500 triệu đồng từ vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết (cùng ở TP Thái Bình). Các khoản vay lần lượt được lập thành hợp đồng vào ngày 23/1/2013 và 20/1/2016 với lãi suất 2%, tài sản thế chấp là ôtô Camry biển kiểm soát 17K-9966 của vợ chồng ông Lẫm. Ông Tới không giữ ôtô do có mối quan hệ tốt, tin tưởng 2 bị can.

Sau nhiều lần cho khất nợ, tháng 1/2017, ông Tới yêu cầu trả tiền gốc tổng 2 khoản vay với số tiền là 900 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 bị can đã khất lần, sau đó tạo dựng việc đã trả tiền cho ông Tới và ông Tới có viết giấy biên nhận, để chối bỏ trách nhiệm trả nợ, đồng thời chiếm đoạt 900 triệu đồng của chủ nợ.

Cáo trạng còn cáo buộc vợ chồng ông Lẫm gian dối khi tự ý bán chiếc xe là tài sản thế chấp cho ông Phạm Công Tự ở TP Thái Bình khi chưa trả số tiền vay và không hỏi ý kiến ông Tới. Việc sử dụng chiếc ôtô này cũng được 2 bị can che giấu.

Nguyễn Xuân Đường bị tuyên án một năm tù do xâm phạm trái phép Công ty Lâm Quyết để đòi khoản nợ 1,7 tỷ đồng . Ảnh: H.L.

Ngoài ra, trong các khoản vay của bị can còn có khoản trị giá 1,7 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") trong năm 2017. Chiều 3/10/2017, hay tin chủ công ty bỏ trốn, tẩu tán tài sản nên Đường cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") đến trụ sở Công ty Lâm Quyết ngăn người khác xâm phạm, lấy đồ trong lúc ông Lẫm và bà Quyết chưa về.

Hành vi xâm phạm chỗ ở công dân của Đường cùng Tiến được tách thành một vụ án riêng do Công an TP Thái Bình thụ lý. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 18/10 tại TAND TP Thái Bình, hai bị cáo cùng nhận mức án một năm tù về tội danh này.

Ngày 12/4/2018, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Tới ngày 21/5/2018, vụ việc được VKSND TP Thái Bình chuyển cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo Lẫm và Quyết lần lượt 14 và 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ, đề nghị VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án.

Ngày 27/5/2020, VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thẩm quyền.

Trong 7 nội dung yêu cầu làm rõ của HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội có khoản vay 1,7 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Dương. Qua xác minh, công an xác định lãi suất khoản vay tính theo lãi suất ngân hàng nên không đủ cơ sở kết luận Dương có hành vi cho vay lãi nặng.

Về việc Đường "Nhuệ" cùng Tiến "Trắng" bị tố chiếm giữ công ty và siết nợ, công an đã tách vụ việc thành một vụ án khác, không liên quan tới vụ án này.