Hai đại gia bán lẻ xăng dầu thu hơn 1.100 tỷ mỗi ngày

Trong năm 2022, hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đã ghi nhận doanh thu tăng vọt, riêng Petrolimex mang về hơn 304.000 tỷ đồng doanh thu.

Trong năm 2022, mặt hàng xăng dầu đã có thời điểm tăng lên gần 33.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Năm 2022 là năm nhiều biến động của thị trường xăng dầu thế giới và trong nước. Riêng mặt hàng xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng 16 lần, giảm 16 lần và có thời điểm lập đỉnh 32.870 đồng/lít.

Hiện, mặt hàng này đang được Nhà nước quản lý nguồn nhập khẩu, điều phối giá và dự trữ chiến lược. Trên thị trường, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là hai đơn vị kinh doanh và bán lẻ xăng dầu lớn nhất.

Petrolimex thu 833 tỷ đồng , PV Oil thu 285 tỷ đồng mỗi ngày

Báo cáo tài chính quý IV mới công bố của Petrolimex ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng. Cụ thể, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đã ghi nhận hơn 78.383 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán xăng dầu và cung cấp dịch vụ đi kèm chỉ trong 3 tháng cuối năm, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng trong quý IV lên tới 74.097 tỷ đồng , tăng 60% so cùng kỳ và chiếm gần 95% doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn 4.286 tỷ đồng .

Trong quý IV, chi phí tài chính tăng lên 560 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay là 168 tỷ đồng ); chi phí bán hàng lên 3.191 tỷ đồng , tăng 34%; chi phí quản lý ở mức 241 tỷ đồng , giảm 4 tỷ đồng .

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận ròng quý IV của tập đoàn xăng dầu này đạt 1.414 tỷ đồng , tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2022, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đạt 304.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương mang về 833 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày. Tuy nhiên, lãi sau thuế cả năm của doanh nghiệp này chỉ ghi nhận ở mức 1.913 tỷ đồng , giảm 39% so với năm 2021 do giá vốn bán hàng tăng cao tới 291.758 tỷ đồng .

Tính đến ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Petrolimex đạt 73.811 tỷ đồng , tăng gần 14% so với đầu năm. Trong đó, 17.234 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 4.071 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và trích lập dự phòng giảm giá gần 68 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 123096 153697 191932 140302 123919 169009 304080 Lợi nhuận sau thuế

5147 3912 4048 4677 1253 3124 1912

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PV OIL

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 39263 59742 37551 79862 50028 57836 104279 Lợi nhuận sau thuế

565 488 403 325 -166 773 726

Về phần PV Oil, riêng quý IV công ty này cũng ghi nhận hơn 24.662 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý này của PV Oil tăng gần 16% so với cùng kỳ, đạt 295 tỷ đồng .

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần mà công ty xăng dầu này ghi nhận được là 104.279 tỷ đồng , tương đương hơn 285 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế đạt 726 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm ngoái và thấp hơn nhiều so với kết quả kinh doanh của Petrolimex.

Đáng chú ý, so với ông lớn Petrolimex, hàng tồn kho của PV Oil ở mức thấp chỉ 2.940 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm và trích lập dự phòng giảm giá khoảng 22 tỷ đồng .

Lợi nhuận tăng do điều chỉnh giá cơ sở

Theo giải trình của Petrolimex, trong quý IV, lợi nhuận của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tăng so với cùng kỳ do giá cơ sở đã được liên Bộ điều chỉnh kịp thời để phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và chi phí khâu tạo nguồn và lưu thông thực tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng trong quý IV chủ yếu do cuối tháng 11/2022, tỷ giá có xu hướng giảm nên phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá khoảng 300 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ phát sinh lỗ 18 tỷ đồng .

Trong khi đó, PV Oil cho rằng lợi nhuận sau thuế 3 tháng cuối năm tăng do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ làm tăng lợi nhuận. Còn lợi nhuận trước thuế giảm do sản lượng tiêu thụ tăng nhưng do giá hàng hóa, dịch vụ tăng đã làm ảnh hưởng đến các khoản chi phí hoạt động liên quan.

Hiện, tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, còn PV Oil chiếm khoảng trên 20%. Ngoài ra, đây cũng là hai doanh nghiệp có số lượng điểm bán, cây xăng nhiều nhất.

Petrolimex vẫn đang là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Petrolimex hiện có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc với 5.500 cửa hàng xăng dầu. PV Oil đang công ty vận hành và quản lý hơn 600 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 3.000 đại lý.

Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Petrolimex đã hoàn thành xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch sản xuất lẫn cơ cấu lại tập đoàn. Ngoài ra, tập đoàn đang hoàn thiện phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank). Tính đến cuối tháng 9/2022, ghi nhận giá trị đầu tư của Petrolimex tại PG Bank khoảng 1.796 tỷ đồng , tương ứng tỷ lệ gần 41%.

Theo ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex - năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi thế giới đối mặt với nguy cơ một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán chỉ ở mức khoảng 2%, giảm đáng kể so với năm 2022 và thấp hơn nhiều với mức bình quân của thập kỷ trước đại dịch Covid-19.

GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng dao động ở mức 6,5% kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước năm 2023 có thể tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu vẫn có thể còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.