Hai cựu kiểm toán viên bất ngờ thành tỷ phú

Khi giá cổ phiếu của một công ty tư vấn tài chính Hong Kong tăng vọt một cách bất thường, hai nhà sáng lập bỗng thành tỷ phú. Nhưng tài sản của họ cũng nhanh chóng bốc hơi.

Theo Bloomberg, hai nhà sáng lập của một công ty tư vấn ít tên tuổi của Hong Kong đã bất ngờ trở thành tỷ phú sau khi cổ phiếu tăng giá chóng mặt. Tuy nhiên, khối tài sản ảo của họ cũng nhanh chóng bốc hơi.

Magic Empire Global Ltd. - công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành - đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 6.149% sau khi lên sàn Mỹ hôm 5/8. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty có lúc chạm ngưỡng 5 tỷ USD . Đáng nói, trong 2 năm qua, công ty chỉ hỗ trợ niêm yết cổ phiếu cho duy nhất một doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ tài chính Magic Empire chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 6.149% sau khi lên sàn Mỹ. Ảnh: Reuters.

Từ kiểm toán viên thành tỷ phú

Theo dữ liệu của Bloomberg, sau khi giá cổ phiếu của công ty tăng vọt, cổ phần của hai nhà đồng sáng lập Gilbert Chan và Johnson Chen tăng lên lần lượt 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD . Cả hai nắm giữ tổng cộng 63% cổ phần tại Magic Empire.

Nhưng cuối phiên giao dịch ngày 9/8, giá cổ phiếu của công ty giảm còn 12,32 USD /cổ phiếu, thu hẹp mức tăng so với mức giá IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) còn 300%.

Điều này khiến giá trị cổ phần của ông Chan và ông Chen rơi xuống lần lượt 90 triệu USD và 65 triệu USD .

Thời gian qua, những đợt IPO của các công ty Trung Quốc và Hong Kong trên sàn Mỹ đã thu hút sự chú ý khi cổ phiếu tăng giá bất thường. Nhiều người trở thành tỷ phú theo cách mà không ai có thể lý giải.

Mức giảm của các cổ phiếu Trung Quốc, Hong Kong trên sàn Mỹ Nguồn: Bloomberg Nhãn Magic Empire Global AMTD Digital TOP Financial Group WeTrade Group Golden Sun Education Group

% 89.5 87.4 78.7 17.6 11.9

Tính đến năm ngoái, Magic Empire chỉ có vỏn vẹn 9 thành viên. Doanh thu của công ty cũng giảm 17% xuống còn 2,2 triệu USD trong năm 2021. Kể từ khi thành lập vào năm 2016, công ty tư vấn chỉ hoàn tất 8 đợt IPO. Một trong số đó đã bị hủy niêm yết, những công ty còn lại cũng chứng kiến giá cổ phiếu rơi xuống dưới mức giá IPO.

Ông Chan - Chủ tịch Magic Empire - theo học ngành kế toán tại Đại học Trung Quốc Hong Kong và từng làm kiểm toán viên. 9 năm sau đó, ông làm việc trong bộ phận tài chính doanh nghiệp của CCB International Capital Ltd.

Còn ông Chen, bạn học cũ của ông Chan, từng làm kiểm toán viên tại KPMG trước khi gia nhập Guotai Junan Capital Ltd.

Cả hai đều tin rằng những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hong Kong đang thiếu cố vấn tài chính. Vì thế, họ cùng thành lập Giraffe Capital Ltd., đơn vị điều hành của Magic Empire.

Ông Chan nắm giữ 36,8% cổ phần tại công ty, còn ông Chen sở hữu 26,3% cổ phần.

Đà tăng trưởng phi lý

Tuần trước, AMTD Digital Inc. - một công ty Hong Kong khác - cũng đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng tới 32.229% kể từ khi IPO vào ngày 15/7.

Giá trị vốn hóa thị trường của AMTD có lúc vượt Goldman Sachs và gần như mọi công ty tài chính trên thế giới. Trong khi đó, vào năm tài chính kết thúc vào tháng 4/2021, công ty chỉ ghi nhận doanh thu 25 triệu USD - con số quá nhỏ so với vốn hóa.

Các nhà giao dịch cần tránh đầu cơ quá mức, bởi mức giá phi lý hiện tại đã vượt quá xa so với những yếu tố tài chính cơ bản Ông Kenny Ng - chiến lược gia tại Everbright Securities International

Ít nhất 5 công ty khác, bao gồm Ostin Technology Group Co., Golden Sun Education Group Ltd. và Intelligent Living Application Group Inc., đã công bố mức tăng trong phiên hơn 395% vào ngày giao dịch đầu tiên.

Đợt tăng giá phi mã của các cổ phiếu như AMTD và Magic Empire khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới đợt thổi giá đối với những cổ phiếu meme hồi đầu năm ngoái.

Thời điểm đó, lãi suất thấp kỷ lục và lượng tiền khổng lồ được bơm vào thị trường Mỹ đã thu hút nhiều nhà đầu tư F0. Sự xuất hiện của những nhà giao dịch nhỏ lẻ và tâm lý FOMO (tạm dịch: nỗi sợ bỏ lỡ) khiến các cổ phiếu không tên tuổi tăng giá chóng mặt.

"Những cổ phiếu dễ bay hơi đều có một số điểm chung. Đó là trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh, chúng đều có tính thanh khoản thấp và giá trị vốn hóa thị trường rất nhỏ", ông Kenny Ng - chiến lược gia tại Everbright Securities International (có trụ sở ở Hong Kong) - bình luận.

"Các nhà giao dịch cần tránh đầu cơ quá mức, bởi mức giá phi lý hiện tại đã vượt quá xa so với những yếu tố tài chính cơ bản", vị chuyên gia cảnh báo.