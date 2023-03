Hai chế độ ăn kiêng tệ nhất

Chế độ ăn keto và paleo không đem lại lợi ích như nhiều người nghĩ do chúng không có nhiều dinh dưỡng và gây hại cho môi trường.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Tulane đánh giá keto và paleo là 2 chế độ ăn kiêng tệ nhất. Ảnh: Health & Wellness Center.

Theo New York Post, nghiên cứu mới cho thấy những phương pháp giảm cân phổ biến nhất thường là cách không lành mạnh đồng thời gây hại tới môi trường nhất. Những người giảm cân thường áp dụng phương pháp ăn kiêng keto và paleo. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Đại học Tulane, 2 cách ăn kiêng này cung cấp chất lượng dinh dưỡng thấp nhất nhưng lại thải ra khí carbon nhiều nhất.

Ông Diego Rose, tác giả chính của nghiên cứu, nói: “Chúng tôi nghi ngờ tác động tiêu cực của 2 chế độ ăn này lên biến đổi khí hậu vì keto và paleo có thành phần chính là thịt. Tuy nhiên, chưa ai so sánh tất cả chế độ ăn kiêng này, mỗi người chỉ tự chọn phương pháp mà họ thấy phù hợp”.

Nghiên cứu được đăng trên American Journal of Clinical Nutrition. Các nhà khoa học nghiên cứu 6 chế độ ăn phổ biến bằng cách sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Mỹ).

Các chế độ ăn kiêng được tính điểm dựa trên Chỉ số Ăn uống Lành mạnh của liên bang. Điểm trung bình của từng chế độ được đo lường từ kết quả của 16.000 người tham gia nghiên cứu.

Chế độ ăn keto, được những người nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Halle Berry và Kim Kardashian ủng hộ, tập trung vào khẩu phần ăn nhiều chất béo và ít carb. Keto ước tính thải ra khoảng 3 kilogram CO2/1.000 calo.

Chế độ ăn kiêng paleo loại bỏ ngũ cốc, đậu để ưu tiên thịt, các loại hạt, rau. Sau keto, paleo là chế độ có điểm chất lượng thấp nhất và cũng có lượng khí thải carbon cao, ở mức 2,5 kilogram/1.000 calo. Miley Cyrus và Uma Thurman là 2 người nổi tiếng ăn theo chế độ paleo. Họ cố gắng ăn các thực phẩm không chế biến.

Chế độ ăn thuần chay có lượng khí thải carbon thấp nhất, khoảng 0,7 kilogram CO2/1.000 calo - ít hơn 25% lượng CO2 do chế độ ăn keto tạo ra.

Chế độ ăn kiêng pescatarian (chế độ tập trung ăn cá nhưng không ăn thịt động vật khác) đạt điểm cao nhất về chất lượng dinh dưỡng, xếp sau là chế độ ăn chay và thuần chay.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn tạp (ăn thịt và rau) là chế độ ăn phổ biến nhất, được 86% những người tham gia khảo sát áp dụng. Chế độ này có điểm số trung bình về chất lượng và tính bền vững.

Một nghiên cứu do Liên Hợp Quốc hỗ trợ được công bố vào năm 2021 xác định 34% lượng khí thải nhà kính đến từ việc sản xuất lương thực. Xử lý thịt bò tạo ra lượng khí thải cao gấp 8-10 lần so với chăn nuôi gà và hơn 20 lần so với sản xuất các loại đậu, hạt.

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu 1/3 số người ăn tạp trong khảo sát bắt đầu ăn chay, các phương tiện giao thông có thể giảm 547 triệu km/ngày.

Tác giả Rose cho biết: “Biến đổi khí hậu được cho là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại và rất nhiều người quan tâm đến việc chuyển sang chế độ ăn uống dựa trên thực vật".

Ông Rose nói thêm kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển sang chế độ ăn chay làm giảm dấu chân carbon và đem lại lợi ích cho sức khỏe.