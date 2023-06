Hai cha con trong vụ bật điều hòa ngủ trên ôtô ở Hải Phòng đã tỉnh

Theo các bác sĩ, hiện tình trạng của 2 cha con ổn định. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, vừa thông tin về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân P.V.T. (49 tuổi) và P.M.K. (15 tuổi) trong vụ 3 cha con bị ngạt khí do ngủ trong ôtô khi mất điện tại Hải Phòng.

Đơn vị này cho biết ngày 1/6 đã tiếp nhận 2 bệnh nhân chuyển tuyến từ Bệnh viện huyện Kiến An, Hải Phòng, trong tình trạng suy hô hấp.

Sau hơn một ngày được hồi sức tích cực, tình trạng chung của 2 cha con đã cải thiện, ‎ý thức tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, cắt các thuốc vận mạch. Hiện tình trạng của 2 bệnh nhân này ổn định, tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới.

TS.BS Lê Lan Phương, Phụ trách Giám đốc Trung tâm Hồi sức Tích cực, thăm khám cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: BVCC.

TS.BS Lê Lan Phương, Phụ trách Giám đốc Trung tâm Hồi sức Tích cực, cho hay bật điều hòa ôtô để ngủ trong khi đóng kín cửa sẽ làm sản sinh lượng lớn khí CO và CO2 ra môi trường xung quanh.

Khí này tiếp tục được điều hòa hút vào trong khiến những người ngủ trong xe bị ngạt khí. Nạn nhân sẽ mất ý thức, hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

"Một nguy cơ nữa cũng có thể xảy ra nếu đóng kín cửa xe trong khi dừng quá lâu, dưới trời nóng, có thể làm xe hết nhiên liệu, dẫn đến ngừng hoạt động, đặc biệt khi bật chế độ gió trong. Lúc đó, khí trong xe sẽ không trao đổi được với bên ngoài. Đồng thời, nhiệt độ trong xe tăng lên khiến người ở trong thiếu dưỡng khí và sốc nhiệt, tử vong nếu không được hỗ trợ kịp thời", TS Lan Phương nói.

Vị chuyên gia cũng chia sẻ trường hợp phát hiện người hôn mê trong ôtô nghi ngờ do ngạt khí cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khu vực thoáng khí, hỗ trợ hô hấp, hô hấp nhân tạo nếu ngừng thở. Sau đó, bạn cần chuyển ngay nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Khi thấy có người bị ngạt, bạn cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Qua sự việc đáng tiếc ở trên, các bác sĩ cảnh báo việc ngủ trong ôtô luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Đặc biệt, hiện nay, nắng nóng kéo dài, cắt điện luân phiên.

Trước đó, ngày 2/6, đại diện UBND thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, thông tin rạng sáng cùng ngày, chị L.T.L. (47 tuổi, người địa phương) phát hiện chồng là P.V.T. (49 tuổi), cùng hai con P.M.H. (20 tuổi) và P.M.K. (15 tuổi) có dấu hiệu ngất khi đang ngủ trong ôtô của gia đình.

Ngay sau đó, chị L. mở cửa, gọi người đưa chồng và hai con đến Bệnh viện huyện Kiến An để cấp cứu. Bác sĩ xác định con gái lớn của chị L. bị tử vong do ngạt khí. Người cha và con gái thứ đang hôn mê được cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch phải thở máy, thuốc vận mạch.