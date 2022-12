Hai cầu thủ Pháp lỡ buổi ăn mừng vì bị kiểm tra doping

Trong đoạn video được RMC Sport đăng tải, người hâm mộ có thể nghe Ibrahima Konate nói với Jules Kounde: "Chúng ta không thể ăn mừng vì phải làm bài kiểm tra này sao?". Kounde im lặng và chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Theo quy định phòng chống doping của FIFA, cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới có quyền kiểm tra bất kỳ cầu thủ nào khi tham dự các giải đấu trực thuộc. Nếu cho ra kết quả dương tính với chất cấm, cầu thủ sẽ phải chịu án phạt nặng, có thể lên đến cấm thi đấu trọn đời.

Trong khi Konate và Kounde phải đi lấy mẫu xét nghiệm, đồng đội ở tuyển quốc gia Pháp đã tổ chức bữa tiệc ăn mừng vé vào chung kết World Cup đầy sôi động trong phòng thay đồ. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một đội tuyển vào chung kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp, sau Brazil.

Ở trận gặp Morocco, tuyển Pháp chịu nhiều tổn thất khi Adrien Rabiot và Dayot Upamecano vắng mặt do bị cúm. CĐV lo lắng bởi đây là hai trụ cột của "Les Bleus" từ đầu giải đấu.

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps đã giải quyết khó khăn bằng việc tung Konate và Fofana vào sân. Bộ đôi này đã có ngày thi đấu ấn tượng trong thế trận tuyển Pháp bị dồn ép. Konate nhận nhiều lời khen nhờ khả năng tranh chấp dũng mãnh cùng hàng loạt pha can thiệp đúng lúc để giải nguy cho khung thành của Hugo Lloris.

Ở trận chung kết gặp Argentina vào ngày 18/12, tuyển Pháp dự kiến sẽ có đội hình chất lượng khi Rabiot và Upamecano khỏi ốm.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

