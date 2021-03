Hai cảnh sát bị chém khi làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 cảnh sát ở Đà Nẵng bị một người chém nhiều nhát phải nhập viện.

Chiều 9/3, 2 chiến sĩ của Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được các bác sĩ cho về dưỡng thương tại nhà sau một ngày điều trị.

Công an quận Sơn Trà cho biết tối 8/3, Công an phường An Hải Đông cử 4 cán bộ, chiến sĩ đến nhà dân ở đường Ngô Quyền để giải quyết vụ gây rối trật tự.

Tại đây, Trịnh Hải Long (41 tuổi, người địa phương) cầm dao đập phá tài sản trong gia đình và dọa giết người nhà.

Một trong 2 cảnh sát bị thương. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy cảnh sát, Long vung dao tấn công tổ công tác khiến thượng úy Văn Tấn Thanh Danh bị thương ở mặt. Thượng úy Trần Đức Huy bị thương ở trán.

Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã khống chế, tước dao của Long đưa về trụ sở. Hai người bị thương được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo nhà chức trách địa phương, Long có tiền sử bệnh tâm thần nên sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa anh ta đến bệnh viện điều trị.