Hai căn hầm trú ẩn của kẻ buôn ma túy

Ngày 12/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về các hành vi Trộm cắp tài sản, Tàng trữ ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tại nhà Luân công an thu giữ nhiều tượng, bàn ghế gỗ do trộm cắp mà có.