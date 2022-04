Hai cán bộ Agribank tham ô tiền tỷ

Hai cán bộ cấp phòng thuộc chi nhánh Agribank ở An Giang bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhau để tham ô tài sản.

Ngày 6/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tiểu My (41 tuổi) và Vũ Thái An (34 tuổi) về tội Tham ô tài sản.

Cảnh sát xác định An là Phó trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ, còn My là Phó trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Châu Phú.

Quá trình công tác, An lợi dụng chức vụ, giúp My lấy 2 tỷ đồng trong kho quỹ để đưa cho người khác nộp tiền vào tài khoản. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản cho An để chuyển cho My.

Bị can My và An bị cảnh sát bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo cơ quan điều tra, My đã dùng số tiền này chuyển trả cho chủ nợ đã vay trước đó. Ngoài ra, An còn trực tiếp ký xác nhận đã thu tiền 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do My lập khống, qua đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng .

Kết quả điều tra ban đầu xác định 2 bị can đã cấu kết, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 4,5 tỷ đồng .

Cảnh sát đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu thập các tài liệu liên quan để điều tra.